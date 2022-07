Agrorezort:Vyhláška o nahlasovaní vývozu agrokomodít bude tento týždeň

Bratislava 19. júla (TASR) - Vyhláška o nahlasovaní vývozu agrokomodít bude tento týždeň. Uviedlo to pre TASR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia Jozefa Šumichrasta, predsedu Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR a člena predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"Vyhláška bola v utorok podpísaná ministrom Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO) a doručená na publikáciu v zbierke zákonov s navrhovanou účinnosťou 'dňom vyhlásenia'. Očakávame preto jej uverejnenie v zbierke zákonov v priebehu tohto týždňa," spresnil agrorezort.



Šumichrast uviedol, že poľnohospodári stále čakajú na dôležitú vyhlášku MPRV SR, ktorá má určiť zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritickú hodnotu ich skladových zásob.



"Naši poľnohospodári musia na základe zákona o potravinách, ktorý vstúpil do platnosti 1. júla, vždy do 10. kalendárneho dňa v mesiaci nahlasovať svoje skladové zásoby za obdobie predošlého mesiaca. Nahlasovať musia po novom aj vývozy nad 400 ton, a to v predstihu, inak im hrozia pokuty od 100 do 20.000 eur," dodal Šumichrast.