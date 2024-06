Agrorezort:Vyjadrenia A.Hlinu o ťažbe dreva na Horehroní sú nepravdivé

Bratislava 14. júna (TASR) - Výroky opozičného poslanca Alojza Hlinu (SaS) o údajných pochybnostiach týkajúcich sa obstarávania ťažby kalamitného dreva na Horehroní sú nepravdivé a zavádzajúce. V reakcii na jeho stredajšie (12.6.) vyjadrenia to v piatok uviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Minister (Richard Takáč) poskytne všetky podrobné informácie Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie," avizoval v reakcii riaditeľ odboru komunikácie agrorezortu Pavel Machava.



Ako v stredu vyhlásil Hlina, štátne Lesy SR zadali ťažbu kalamitného dreva na Horehroní priamym rokovaním trom firmám, a to za relatívne vysokú sumu okolo 11,5 milióna eur. "Celé to zadanie prebiehalo takým spôsobom, že boli určené tri celky a v tých troch celkoch medzi sebou dávali ponuku tie isté firmy. Je zrejmé, že sa podelili, lebo každá jedna z tých troch firiem vyhrala jeden celok," priblížil poslanec. Má preto podozrenie z ich možného kartelu alebo tichej dohody. Druhá pochybnosť podľa neho vzniká ohľadom ceny, ktorá je na slovenské pomery vysoká a nespravodlivá.