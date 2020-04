Agrosamosprávy: Sme rozhorčení z postupu rezortu pri programe vlády

Bratislava 15. apríla (TASR) - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) SR je rozhorčená z postupu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pri príprave kľúčového dokumentu, akým je Programové vyhlásenie vlády (PVV) SR pre roky 2020 až 2024 v oblasti agropotravinárstva. Uviedli to v stredu na brífingu v Bratislave predstavitelia členských organizácií RPPS SR.



Nečakané odignorovanie názoru piatich relevantných agropotravinárskych samospráv na Slovensku je podľa RPPS v príkrom rozpore s ešte nedávnymi vyjadreniami rezortného ministerstva, ktoré chcelo do diskusie o programovom vyhlásení zahrnúť aj zástupcov poľnohospodárov a potravinárov.



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Potravinárska komora Slovenska (PKS), Agrárna komora Slovenska (AKS), Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností (ZPDaOS) a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska, teda členovia RPPS SR, vnímajú PVV ako kľúčový materiál, na základe ktorého bude štát počas najbližších štyroch rokov nastavovať smerovanie "chlebového odvetvia" na Slovensku.



"Je nemysliteľné, aby štát určil mantinely ďalšieho vývoja agropotravinárstva bez toho, aby poznal názor samotných poľnohospodárov a potravinárov. Zásadné dokumenty sa tvoria na základe poznatkov priamo z praxe, teda priamo po konzultácii s poľnohospodármi a potravinármi. Momentálne je to o nás bez nás. Spôsob, aký zvolilo nové vedenie ministerstva, preto nepovažujeme za korektný," uviedol predsedajúci RPPS SR a zároveň predseda SPPK Emil Macho.



Poznamenal, že podľa informácií z médií je už programové vyhlásenie vlády pripravené a ministri o ňom budú na vláde rokovať vo štvrtok (16. 4.). RPPS SR však podľa neho nemá žiadne oficiálne informácie, čo obsahuje v kapitole pôdohospodárstva a potravinárstva.



"Pripravený materiál, ktorý z ministerstva odišiel bez komunikácie s agropotravinárskymi samosprávami, je zahalený rúškom tajomstva. S takýmto neštandardným postupom sa nevieme stotožniť," dodal Macho.



RPPS pritom podľa neho pripravila ucelený a pomerne rozsiahly materiál – prioritné tézy ako podklad k PVV, vďaka ktorým by sa mohla zvýšiť potravinová sebestačnosť Slovenska. Tézy poslala ešte koncom marca ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jánovi Mičovskému (OĽaNO), ale aj lídrom a odborníkom na agropotravinárstvo za jednotlivé koaličné politické strany. RPPS SR ich vyzvala na vzájomnú korektnú a konštruktívnu diskusiu o tom, čo má byť prioritnými oblasťami pre ďalšie ozdravenie agropotravinárstva.



Spresnil, že tézy a priority ako podklady pre tvorbu PVV SR na roky 2020 až 2024 obsahujú kapitoly ako pôda, Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) EÚ, štátna pomoc, potravinársky priemysel, obchod a kontrola potravín, obnova pracovnej sily v sektore, podnikateľské prostredie, voda a klimatické zmeny, ale aj školstvo, veda, výskum a poradenstvo v sektore.



RPPS podľa Macha považuje za kľúčové zaradenie poľnohospodárstva a potravinárstva ako strategického rezortu štátu a základného piliera rozvoja vidieka medzi priority štátnej hospodárskej a sociálnej politiky. Prioritou je zvýšenie potravinovej bezpečnosti SR zvýšením poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie a zvýšenie podielu slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov a v sektore verejného stravovania.



Macho dodal, že RPPS zastupuje výraznú väčšinu slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Zahŕňa všetky formy hospodárenia na pôde, jej členovia sa venujú živočíšnej a rastlinnej výrobe, špeciálnej rastlinnej výrobe, spracovávaniu komodít a výrobe potravín s pridanou hodnotou. Členovia RPPS zamestnávajú tisícky ľudí prevažne vo vidieckych oblastiach.