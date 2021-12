Ministri EÚ odobrili plán na ochranu systému zásobovania potravinami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 13. decembra (TASR) - Ministri poľnohospodárstva členských krajín EÚ v pondelok v Bruseli schválili plán na ochranu systému zásobovania potravinami EÚ pred budúcimi hrozbami.Pohotovostný plán pre zásobovanie potravinami a potravinovú bezpečnosť, ktorý vypracovala Európska komisia ako súčasť stratégie Z farmy na stôl, pomôže Únii čeliť výzvam, ako sú extrémne prejavy počasia, ohrozenie zdravia rastlín a zvierat či nedostatok hnojív, energie a pracovnej sily.Rada EÚ pre poľnohospodárstvo vo svojich záveroch privítala navrhovaný pohotovostný plán a uznala potrebu zabezpečiť v budúcnosti európsky potravinový systém proti potenciálnym rizikám. Súčasný mechanizmus zmiernil najhoršie dôsledky pandémie nového koronavírusu na agrosektor, ministri však súhlasia s tým, že ponaučenia z ochorenia COVID-19 by mali byť základom pre prístup EÚ k budúcim katastrofám.Členské štáty zdôraznili najmä význam vnútorného trhu. Ministri súhlasia s tým, že v prípade krízy by sa mala zachovať cezhraničná mobilita ľudí, tovarov, služieb a kapitálu, a podporujú aj vytvorenie stáleho mechanizmu na dohľad nad úrovňou pripravenosti Európy na hrozby pre potravinovú bezpečnosť.Ministri vo svojich záveroch k tejto téme zdôraznili aj dôležitosť efektívnej komunikácie so zainteresovanými stranami a širšou verejnosťou v boji proti dezinformáciám a udržiavaní dôvery verejnosti.Rada EÚ pripomenula, že začiatok pandémie nového koronavírusu odhalil zraniteľnosť európskeho potravinového reťazca voči vážnym problémom s dodávkami. Zatiaľ čo existujúce opatrenia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky pomohli zmierniť najhorší nedostatok a urýchliť obnovu, ukázala sa tiež potreba plánovať spoločné opatrenia v prípade budúcich kríz.Po zverejnení vlaňajšej stratégie Z farmy na stôl eurokomisia v novembri tohto roku oznámila aj zámer prijať konkrétne opatrenia na ochranu dodávok potravín EÚ pred hrozbami, akými sú pandémie, extrémne prejavy počasia, choroby zvierat, nedostatok energie či narušenie obchodno-dodávateľských vzťahov.Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť, aby mali Európania prístup k bezpečným, rozmanitým a výživným potravinám kedykoľvek, a to aj v období rôznych typov kríz. Patrí k nim vytvorenie európskeho mechanizmu pripravenosti a reakcie na krízu v oblasti potravinovej bezpečnosti (EFSCM), ktorý sa má spustiť v prípade novej krízy. Expertná skupina zložená zo špecialistov z členských štátov, príslušných zainteresovaných strán a zástupcov krajín mimo EÚ s úzkymi väzbami na potravinový reťazec sa v prípade núdze bude pravidelne stretávať, aby zabezpečila, že Únia je pripravená na problémy s dodávkami potravín.