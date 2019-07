Rezort pôdohospodárstva systémovými krokmi naštartoval agrosektor

MPRV SR podľa Feika pripravilo zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Zásluhou neho budú obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín férovejšie a vyváženejšie.

Bratislava 25. júla (TASR) - Agrorezort za pôsobenia ministerky Gabriely Matečnej (SNS) vykonal sériu systémových opatrení, ktoré pomáhajú naštartovať poľnohospodárstvo a potravinárstvo na Slovensku. Uviedol to pre TASR Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na štvrtkové vyjadrenia opozičného hnutia Sme rodina.



Podľa predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára MPRV SR pod vedením ministerky Matečnej nedokázalo za 3,5 roka pripraviť ani jedno systémové opatrenie, ktoré by zastavilo prepad rezortu, ktorý je zodpovedný za výživu občanov SR. "Klesajúce záporné saldo a 38-percentná sebestačnosť jednoznačne potvrdzuje skutočnosť, že SR je v stave vážneho potravinového rizika a v prípade výskytu infekčného alebo bezpečnostného ohrozenia štátu nebudeme vedieť zabezpečiť pre dve tretiny obyvateľstva ani základné potraviny nevyhnutné na ich prežitie," zdôraznil Kollár.



Feik však upozornil, že opraviť za tri roky škody, ktoré vznikli za posledných 20 rokov, je mimoriadne náročné. "Podarilo sa nám zastaviť klesajúci podiel slovenských potravín na pultoch a na pultoch predajní začali slovenské výrobky pribúdať. Upozorňujeme tiež, že na vysokom zápornom obchodnom salde sa podieľajú najmä zahraničné obchodné reťazce, ktoré svojou neférovou obchodnou politikou vytláčajú slovenských dodávateľov z trhu a uprednostňujú produkty od zahraničných firiem," podčiarkol Feik.



"Spustili sme projekt tzv. zelenej nafty. Priniesť má vyššiu efektívnosť rastlinnej a živočíšnej výroby a tiež zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských farmárov. Pre spotrebiteľov agrorezort očakáva viac dostupných bezpečných slovenských potravín na pultoch. V štátnom rozpočte je na podporu špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby v roku 2019 vyčlenených 30 miliónov eur," menoval opatrenia Feik.



MPRV SR podľa Feika pripravilo zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Zásluhou neho budú obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín férovejšie a vyváženejšie. Nová právna úprava prinesie elimináciu skrytých poplatkov, skrátenie lehoty splatnosti faktúr, možnosť predkladania anonymných podnetov, ale aj lepšiu kontrolu či prísnejšie sankcie.



"Pomáhame zmierňovať následky extrémnych výkyvov počasia. Poľnohospodári získajú 21 miliónov eur z rozpočtu agrorezortu – môžu požiadať kompenzácie za sucho v roku 2017 v celkovej výške 17 miliónov eur a môžu požiadať aj o úhradu poistného v celkovej výške 4 milióny eur," uviedol Feik.



"Bojujeme proti suchu. Poľnohospodári môžu účinne a systematicky predchádzať škodám spôsobeným extrémnym suchom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu, ktorá má farmárov povzbudiť k starostlivosti a budovaniu zavlažovacích systémov. Žiadatelia môžu získať celkovo 22 miliónov eur," poznamenal Feik.



MPRV SR podľa Feika predložilo do Národnej rady SR novelu zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy. Novela získala podporu prakticky celého politického spektra. Pomôže zabrániť špekuláciám s nájmom pôdy a zlepší prístup k pôde vlastníkom, malým a mladým farmárom.



"Predstavili sme systémové riešenie pozemkových úprav pre Slovensko. Ide o jediný efektívny nástroj na riešenie obrovskej rozdrobenosti pozemkového vlastníctva. Pozemkové úpravy sú kľúčovým nástrojom na vyriešenie problémov slovenského poľnohospodárstva a zároveň môžu naštartovať mnohé rozvojové programy obcí, malé a stredné podnikanie," podčiarkol Feik.



"Spustili sme verejné obstarávanie, ktoré vytvorí priestor pre vykonanie komplexných pozemkových úprav vo viac ako 160 katastrálnych územiach. Alokovaných je viac ako 44 miliónov eur. Presadili sme, aby v letákoch slovenské potraviny tvorili minimálne polovičný podiel. · Otvorili sme tému mimoriadne vysokých marží obchodných reťazcov na Slovensku. Propagujeme našich potravinárov v zahraničí, spustili sme export mlieka do Číny. To všetko pomáha znižovať saldo zahraničného obchodu v agrosektore," dodal Feik.