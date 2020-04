AHK Slowakei: Vnútorné hranice EÚ treba znovu otvoriť čo najskôr

Bratislava 25. apríla (TASR) – Čo možno najskoršie otvorenie vnútorných hraníc EÚ je nevyhnutné pre opätovné hospodárske oživenie Slovenska. Tvrdí to Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei). Pre Slovensko je totiž EÚ najdôležitejším obchodným partnerom, približne tri štvrtiny zahraničného obchodu pripadalo v roku 2019 na krajiny Únie. Opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu podľa komory znefunkčnili časti vnútorného trhu.



„Aby bolo možné zvládnuť hospodársky reštart z krízy, musí byť európske zásobovanie tovarom a službami opäť jednoduchšie – a nie zložitejšie,“ upozornila AHK Slowakei. Prezident komory Peter Lazar si myslí, že uzatvorenie hraníc by sa malo rozhodne zrušiť a opatrenia v oblasti zdravotnej starostlivosti by mali byť primerané tak, aby sa minimalizovalo čakanie na hraniciach.



Na slovensko-nemeckých hraniciach sa vodiči nákladnej dopravy a pendleri každodenne ocitnú v dopravnej zápche v čase špičky. „Prechod hraníc je sťažený byrokratickými požiadavkami a karanténnymi predpismi, ktoré sú odlišné v každom členskom štáte. Pre hospodárstvo sú tak dodávky tovaru a zamestnávanie naliehavo potrebných odborníkov z iných krajín EÚ problematické,“ upozornila komora.



Ako dodal Lazar, keďže priemysel na Slovensku a v ďalších členských krajinách EÚ chce postupne zvyšovať výrobu, bude sa priamo úmerne zvyšovať aj objem dopravy a potreba špecializovaných pracovných síl. To automaticky povedie k ďalšiemu zosilneniu preťaženia na hraničných priechodoch.



AHK Slowakei bola založená v roku 2005. Je fórom nemeckých a slovenských firiem, zastupuje záujmy vyše 440 členských spoločností. Tie na Slovensku zamestnávajú 122.000 pracovníkov a dosahujú obrat vo výške 27 miliárd eur.