Prieskum: Nemecké firmy v SR čakajú budúci rok stagnáciu podnikania

Bratislava 9. novembra (TASR) - Viac ako polovica nemeckých spoločností (54 %), ktoré pôsobia na Slovensku, považuje svoju súčasnú podnikateľskú situáciu za dobrú. Napriek tomu sú však pri vyhliadkach na nasledujúci rok skôr zdržanlivé. Stagnáciu svojej podnikateľskej situácie očakáva 63 % firiem. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei) medzi členskými spoločnosťami na Slovensku, ktoré odprezentovala vo štvrtok na tlačovej konferencii.



Podľa prieskumu medzi 57 nemeckými spoločnosťami na Slovensku vyplýva, že očakávanú stagnáciu vývoja v podnikaní spôsobujú najmä obavy z dopytu a zložitá situácia na trhu práce. Hoci sa väčšine firiem v tomto roku darilo dobre napĺňať zákazky, podľa AHK Slowakei je však nemecká ekonomika uprostred recesie.



"Nemecká ekonomika, ktorá je najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska, sa však nachádza uprostred recesie. V súčasnosti chýbajú slovenskej konjunktúre impulzy," uviedol prezident AHK Slowakei Peter Lazar s tým, že v budúcom roku by sa mal hrubý domáci produkt v Nemecku zvýšiť len približne o jedno percento.



Väčšina opýtaných firiem (63 %) v prieskume uviedla, že v budúcom roku očakáva stagnáciu svojej podnikateľskej situácie. Len jedna z piatich opýtaných nemeckých spoločnosti na Slovensku sa domnieva, že sa jej podnikateľská situácia v nasledujúcich 12 mesiacoch zlepší. Z hľadiska ekonomického vývoja 56 % spoločností neočakáva žiadnu zmenu. Väčšina účastníkov prieskumu (67 %) zároveň predpokladá, že v nasledujúcom roku zostane počet ich zamestnancov rovnaký, výšku investícií neplánuje meniť 44 percent oslovených firiem.



Oslovené spoločnosti očakávajú, že najväčšími obchodnými rizikami v nasledujúcom roku budú rastúce náklady na pracovnú silu (60 %), obávajú sa tiež problémov v oblasti dopytu (58 %) či nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily (58 %). "Šesť z desiatich spoločností sa sťažuje na nedostatok kvalifikovaných pracovných síl na Slovensku," priblížil hovorca AHK Slowakei Markus Halt. Ako dodal, prekvapujúce je, že vysoké ceny energií predstavujú rizikový faktor len pre tretinu oslovených firiem. "Pre energeticky náročné podniky je to stále téma, ale zdá sa, že pre zvyšok už nie," zhodnotil Halt.



Nemecké firmy na Slovensku najčastejšie podnikajú alebo plánujú svoje investície v oblasti výroby (37 %), nasleduje predaj a marketing (35 %). "Považujem za veľmi povzbudivé, že 14 % firiem chce investovať do výskumu a vývoja. Vidíme aj trend budovania výskumných centier zo strany nemeckých spoločností. A môžeme očakávať, že v tom trende budú pokračovať," povedal Halt.



Podľa AHK Slowakei sú nemecké firmy dôležitým pilierom slovenského štátneho rozpočtu. Podľa analýzy daňovo-poradenskej spoločnosti BMB Partners za rok 2022 sa nemecké spoločnosti na daňových a odvodových príjmoch 300 najväčších spoločností na Slovensku podieľajú vo výške 20 %. Vlani tak nemecké spoločnosti zaplatili na daniach a odvodoch 1,4 miliardy eur.