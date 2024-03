Ahoj, TABI! Kto je záhadný digitvor?

Vznik TABI: Detskej bankovej aplikácie

TABI je výnimočný z viacerých dôvodov. Jedným z nich je samotný vznik, za ktorým stojí množstvo odborníkov z rozličných oblastí. Koncept a osobnosť TABI-ho rozpracovala agentúra Made by Vaculík v produkčnej spolupráci s agentúrou Sorry We Can. Na strane technologického vývoja banka spolupracovala so spoločnosťami GoodRequest a ISW. Pri edukačnej časti aplikácie pomáhali herné dizajnérky Lucia Šicková a Tatiana Zacharovská. Príbehy TABI-ho, ktoré dieťa sprevádzajú v aplikácii, vytvorila detská spisovateľka a psychologička Barbora Vanická. Na vhodnosť aplikácie pre detského klienta dozerala aj psychologička Veronika Borgoňová. Súlad informácií s národným štandardom finančnej gramotnosti zabezpečovala vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko. Jedinečný prístup banky podčiarkuje skutočnosť, že kľúčových spolupracovníkov predstavovali aj deti. Od vzniku idey sme s nimi viedli rozhovory, aké sú ich predstavy, čo potrebujú a chcú, ako vnímajú financie alebo banku a ako by podľa nich mala aplikácia vyzerať. Deti stáli nielen pri samotnom kreovaní, ale i testovaní a zbieraní spätných väzieb. Spolu prebehlo 7 testovacích kôl, z toho 2 kvantitatívne a 5 kvalitatívnych, ktorých sa spoločne zúčastnilo viac ako 650 detí.

Bratislava 27. marca (OTS) - Tatra banka prináša novú aplikáciu TABI určenú pre najmladších klientov. Novinka na slovenskom trhu pozostáva z dvoch častí. Edukačno – herná časť je zameraná na finančné vzdelávanie detí a je prístupná pre všetkých bez ohľadu na to, či sú klientmi banky. V druhej časti nájdu klienti bankové funkcionality, cez ktoré sa deti naučia narábať s vlastnými peniazmi.Podľa viacerých štúdií zaostáva Slovensko v téme finančnej gramotnosti pod priemerom Európskej únie. Tatra banka vníma svoj podiel na spoločenskej zodpovednosti, a preto sa rozhodla prispieť k zlepšeniu v tejto oblasti. Ako digitálny líder prirodzene siahla po inovatívnom riešení v online priestore. Hlavným cieľom je dnešnej generácii detí priniesť nástroj na spravovanie financií v podobe, ktorá je im blízka a prirodzená. Na druhej strane umožňujeme rodičom sprevádzať dieťa na tejto ceste tak, že majú pod kontrolou finančné kroky svojho dieťaťa.Aplikácia TABI otvára svet financií pre detských klientov jedinečným spôsobom. Sprievodcom sa stáva digitvor TABI, ktorý dieťa učí narábať s peniazmi, motivuje ho k šetreniu a inšpiruje k zodpovednému prístupu k peniazom.Aplikácia pomôže dieťaťu osvojiť si nové pojmy z finančného sveta a následne otestovať vedomosti v zábavných kvízoch. Na tejto ceste ho pritom stále sprevádza nový kamarát TABI. Za správne riešenia získava dieťa coiny, ktoré použije vo virtuálnom obchode na nákup vylepšení pre TABI-ho.Aktivity sú vytvorené tak, aby dieťa zabavili. Zaujímavosťou je, že edukačná hra je dostupná pre všetkých – klientov aj neklientov banky.Okrem edukačnej časti umožňuje aplikácia TABI aj narábanie s reálnymi peniazmi dieťaťa. Ak má dieťa Detský účet v Tatra banke, môže mu rodič aktivovať bankové funkcionality. Mladý klient si tak skontroluje, koľko peňazí mu zostáva na účte, pozrie si PIN kód ku karte alebo začne šetriť na svoj sen. Rodič má pritom pod kontrolou, aké finančne kroky jeho potomok robí. Rodičovská zóna mobilnej aplikácienavyše umožňuje sledovať, na čo dieťa míňa nasporené peniaze. Voliteľné push notifikácie upozornia na každú transakciu dieťaťa. Rodičia vo svojej aplikácii ocenia možnosť meniť limity pre kartu dieťaťa aj platby na internete.Ak dieťa ešte nemá Detský účet, otvoria ho rodičia jednoducho v mobilnej aplikácii Tatra banka . Proces je veľmi rýchly a postačuje naň len mobil. Vďaka napojeniu banky na register fyzických osôb už rodičia nemusia posielať žiadne dokumenty banke ani navštíviť jej pobočku.