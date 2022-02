PRIESKUM: Hotely a reštaurácie sú poloprázdne pre opatrenia

Na archívnej snímke čašník kontroluje zákazníkovi vakcinačný preukaz pri vstupe do reštaurácie v severofrancúzskom meste Lille. Foto: TASR/AP

Bratislava 15. februára (TASR) – Napriek miernemu uvoľneniu protipandemických opatrení je situácia hotelov a reštaurácií naďalej kritická. Viac ako 40 % prevádzok aj po uvoľnení opatrení a otvorení muselo svoje prevádzky znova zatvoriť. Vyplýva to z februárového prieskumu Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS).uviedol Marek Harbuľák, prezident AHRS. Až tri štvrtiny opýtaných manažérov prevádzok uviedlo, že v januári 2022 zaznamenali pokles tržieb o viac ako 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. V januári dosiahlo 60 % hotelov a penziónov vyťaženosť svojich kapacít do 20 %. Len necelých 12 % hotelov a penziónov malo obsadenosť vyššiu ako 40 %, čo predstavuje úroveň, pri ktorej tržby zvyčajne pokryjú náklady.Ako hlavné dôvody poklesu uviedli prevádzkovatelia meniace sa opatrenia, predovšetkým podmienky na vstup hostí do prevádzok zariadení (51 % prevádzkovateľov). Iba 12 % z nich vidí ako hlavnú príčinu poklesu obavu hostí z možného nakazenia sa ochorením COVID- 19.Hotelieri a gastroprevádzky pritom neočakávajú zlepšenie situácie ani vo februári a marci. Vývoj rezervácií a dopytov je stále veľmi nízky. Pobytové hotely a penzióny dúfajú, že jarné prázdniny a zmiernenie opatrení by mohli o niečo zvýšiť vyťaženosť ich kapacít. Pre absenciu zahraničných turistov a chýbajúce podujatia bude však situácia v mestských hoteloch aj vo februári a marci naďalej zlá.AHRS preto navrhuje, aby sa obdobie poskytovania štátnej pomoci za súčasného nastavenia podmienok rozšírilo na mesiace január až marec 2022. Ide predovšetkým o príspevok na udržanie pomoci v projekte Prvá pomoc, ako aj pomoc pre cestovný ruch, ktorú poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR.