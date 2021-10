Harbuľák: Napriek nárastu domácich turistov je letná sezóna sklamaním

Bratislava 22. októbra (TASR) – V súvislosti so zlepšujúcou sa situáciou na začiatku leta a po takmer ôsmich mesiacoch tvrdých obmedzení očakávali hotelieri výrazne lepšiu letnú turistickú sezónu. Napriek miernemu medziročnému nárastu domácich turistov je však tohtoročná letná sezóna sklamaním. Skonštatoval to prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák.



Obmedzenia vstupu nezaočkovaných zahraničných turistov zavedené na začiatku leta sa podľa AHRS podpísali nielen pod výrazný pokles prenocovaní, ale môžu znamenať, že títo turisti aj po skončení pandémie nebudú navštevovať Slovensko ako dovolenkovú destináciu. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR návštevnosť cudzincov v auguste klesla o 60 % v porovnaní s obdobím pred pandémiou.



Počet prenocovaní je oproti počtom spred dvoch rokov nižší o pol milióna. August je pritom dlhodobo mesiacom s najvyššou návštevnosťou hotelov a penziónov na Slovensku.



Počet Slovákov, ktorí sa rozhodli tráviť dovolenku na Slovensku, rástol podľa asociácie len veľmi mierne a nedokázal nahradiť výrazne výpadky zahraničných turistov. Dôvera domácich turistov je pre slovenský cestovný ruch dôležitá, ich podiel bol až 81 % v auguste tohto roka v ubytovacích zariadeniach. K nárastu domácich turistov podľa informácií z prieskumov organizácií cestovného ruchu prispela aj podpora vo forme príspevkov na rekreáciu či rekreačné poukazy. "Tí, ktorí sa rozhodli tráviť letnú dovolenku doma, tak prispeli k zmierneniu ekonomických dosahov pandémie a pomohli tak celému odvetviu prekonať toto náročné obdobie," zdôraznil Harbuľák.



AHRS dodala, že situácia v cestovnom ruchu na Slovensku sa po skončení letnej turistickej sezóny výrazne zhoršuje. Podnikatelia a zamestnávatelia zaznamenávajú výrazný prepad tržieb, čo podľa asociácie potvrdzujú aj údaje zo systému eKasa, a ďalší pokles tržieb očakávajú aj v ďalších týždňoch a mesiacoch.



Asociácia tvrdí, že dosahy pandémie a prijatých opatrení sa v tomto roku prejavujú ešte výraznejšie ako vlani. Počet návštevníkov a turistov naďalej klesá, v porovnaní s rokom 2020 klesol o ďalších 30 %. Celkový pokles prenocovaní od začiatku roka však v porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou klesol až o 65 %.



AHRS tak považuje za nevyhnutné urýchlene spustiť štátnu pomoc zo schémy pomoci pre cestovný ruch a rozšíriť poskytovanie príspevku na udržanie zamestnanosti v rozsahu Prvej pomoci plus plus.



Zároveň hotelieri poukázali na to, že kým okolité krajiny uvoľňujú niektoré opatrenia a jasne definujú pravidlá a podmienky pre nastávajúcu zimnú sezónu, na Slovensku je za súčasných podmienok definovaných v COVID automate zimná sezóna ohrozená. "Slováci môžu za splnenia podmienok vycestovať za lyžovačkou, kúpaním či wellness do okolitých krajín, ale domáce zariadenia budú zatiaľ prázdne," podotkla asociácia.