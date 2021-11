AHRS: Nový COVID automat je lockdownom len pre cestovný ruch

Bratislava 22. novembra (TASR) - Vláda SR uplynulý týždeň síce schválila úpravy COVID automatu, o ktorom tvrdí, že znamená len lockdown pre neočkovaných. Je to však lockdown len pre cestovný ruch. Uviedol to na brífingu prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák.



Spresnil, že nový COVID automat, ktorý platí od 22. novembra, znamená lockdown pre hotely, reštaurácie, wellness či fitnes služby v čiernych okresoch. Cestovný ruch je podľa neho jediným odvetvím, v ktorom majú podnikatelia a zamestnávatelia v čiernej farbe zakázané obslúžiť akéhokoľvek hosťa v prevádzke, dokonca aj očkovaného či po prekonaní ochorenia.



"Nielen podnikatelia, ale aj naši hostia sú sklamaní a cítia sa byť oklamaní. Prijaté opatrenia považujeme za diskriminačné, neprimerané, ktoré zároveň nesplnili svoj účel. Otvorené hranice umožňujú vycestovať za dovolenkou a relaxom do okolitých krajín, Česka, Maďarska či Poľska, ale aj do ďalších krajín. Prijaté obmedzenia spôsobujú ekonomické škody podnikateľov v cestovnom ruchu na Slovensku, ktorým sa dalo predísť," zdôraznil Harbuľák.



Upozornil, že napriek sľubovaným úpravám COVID automatu, podľa ktorých malo dôjsť k otvoreniu hotelov, penziónov a reštaurácií pre očkovaných hostí, k tomu nedošlo. Niektoré okresy sú v čiernej farbe už šiesty týždeň a od 22. novembra sú čierne dve tretiny okresov Slovenska. Vláda pritom stále nerozhodla o tom, aké kompenzácie a štátnu pomoc budú môcť získať podnikatelia a zamestnávatelia, ktorí z rozhodnutia štátu nemôžu podnikať a poskytovať svoje služby.



Poznamenal, že kompenzácia časti nákladov na zamestnancov prostredníctvom Prvej pomoci v súčasnosti rieši len približne 60 % nákladov na zamestnanca. Táto pomoc pre podniky, ktoré sú povinne zatvorené, nie je podľa Harbuľáka dostatočná. Zatiaľ jedinou informáciou je, že pomoc pre cestovný ruch za obdobie od septembra do novembra 2021 by mala byť spustená začiatkom decembra.



Doplnil, že tisíce podnikateľov a desiatky tisíc zamestnancov v hotelierstve a gastronómii strácajú dôveru v to, že štát im pomôže včas, a celému odvetviu tak hrozí ekonomický kolaps. Podnikatelia a zamestnanci v cestovnom ruchu bojujú v dôsledku zlej komunikácie v oblasti pandémie a neefektívnej a pomalej pomoci o svoje podnikanie a prácu.



AHRS podľa Harbuľáka vyzdvihuje a podporuje dobrovoľné aktivity hotelierov a reštaurácií, ktorými chcú poďakovať a odmeniť ľudí starších ako 50 rokov, najmä tých, ktorí sa v týchto dňoch rozhodnú zaočkovať. Vyzýva aj ďalších, aby sa k tejto aktivite a podpore pridali. AHRS chce prispieť k tomu, aby čo najviac okresov získalo tzv. žolíka v podobe prechodu z čiernej farby do lepších fáz.



Dodal, že AHRS vyzýva vládu SR, aby prijímala také rozhodnutia, ktoré skutočne pomôžu preťaženému zdravotníctvu a čo najskôr prispejú k zníženiu počtu hospitalizácií v nemocniciach. Zároveň opakovane žiada o spustenie Prvej pomoci ++ a znovuzavedenie možnosti čerpania príspevku na pokles tržby 3B. "Chceme z čiernej farby von, aby sme tak mohli fungovať, zachránili časť zimnej sezóny a mohli ekonomicky prežiť tretiu vlnu pandémie," uzavrel.