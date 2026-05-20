Asociácia hotelov ocenila najkvalitnejšie ubytovacie zariadenia v SR
Autor TASR
Demänovská Dolina 20. mája (TASR) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) ocenila najkvalitnejšie ubytovacie zariadenia na Slovensku. Slávnostné vyhlásenie HoReCa Hviezdy 2025 sa uskutočnilo počas jarnej HoReCa Konferencie v Jasnej. O titul najlepšieho z najlepších a zisk hviezdy bojovalo takmer sto hotelov v šiestich kategóriách. O víťazoch rozhodla kombinácia hlasovania odbornej poroty a širokej verejnosti, ktorá odovzdala viac ako 17.000 hlasov. TASR o tom informovali z komunikácie AHRS.
Nominovaných bolo 350 ubytovacích zariadení, do užšieho výberu na základe splnených kritérií postúpilo 90 z nich. „HoReCa Hviezdy dnes nie sú len o víťazoch, ale najmä o celkovom posune odvetvia. Vidíme, že hotely na Slovensku čoraz viac investujú do kvality služieb, dizajnu aj zamestnancov a práve tieto ocenenia dávajú priestor ukázať, kam sa slovenské hotelierstvo posúva a v čom dokáže byť konkurencieschopné aj v medzinárodnom kontexte,“ uviedol prezident AHRS Marek Harbuľák.
Odborná porota rozhodla o víťazoch v kategórii Direct Booking a Staff Excellence, ktoré vyhral Wellness & Spa Hotel Kaskady. V kategórii Social Media zvíťazil Grand Hotel Praha. Verejnosť rozhodla o víťazoch v ďalších troch kategóriách, a to Family Friendly, Gastronomy a Wellness. Víťazmi sa stali Hotel Sitno v kategórii Family Friendly, Hotel Atrium Vysoké Tatry zvíťazil v kategórii Gastronomy a Wellness & Spa Hotel Kaskady dominoval v kategórii Wellness.
Súťaž HoReCa Hviezdy nadväzuje na dlhoročnú tradíciu ocenení Hotel roka a Hotelier roka, ktoré AHRS na Slovensku organizuje už od roku 1997. „V súčasnom, modernejšom formáte reflektuje dynamický vývoj odvetvia a oceňuje hotely aj tímy, ktoré prinášajú nové štandardy kvality, inovatívne prístupy a výnimočný zážitok pre hostí,“ dodali z AHRS.
