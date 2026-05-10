AHRS podporuje pripravovaný vznik krátkodobého prenájmu ubytovania
Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák podporuje a považuje za veľmi dôležitý pripravovaný vznik registra poskytovania krátkodobého prenájmu ubytovania cez online platformy. „Veľká časť týchto služieb, ktoré sa tvária ako krátkodobý prenájom ubytovania, funguje v tzv. sivej zóne. Neplatia dane z ubytovania, nevzťahujú sa na nich tie isté alebo základné povinnosti, ktoré majú aj hotelieri. Pritom oslovujú rovnakú skupinu návštevníkov a poskytujú, dalo by sa povedať, rovnaké služby,“ povedal pre TASR Harbuľák.
Reagoval tak na vládny návrh zákona o registri jednotiek pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu ubytovania, ktorý Národná rada (NR) SR nedávno posunula do druhého čítania a mala by ho schváliť na nasledujúcej schôdzi. Návrh zákona pripravilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.
Táto téma podľa prezidenta AHRS súvisí aj s kategorizáciou ubytovacích zariadení, pričom už v roku 2018 prvýkrát iniciovali zavedenie novej európskej klasifikácie hotelov. Poukazovali na to, že legislatíva poznala len podnikateľov, ktorí poskytujú ubytovacie služby, a okrem nich je na trhu aj množstvo tzv. nepodnikateľov, fyzických osôb, ktoré zdieľajú alebo ponúkajú krátkodobo svoje nehnuteľnosti turistom.
„Chceli sme, aby tento nový trh bol nejakým spôsobom regulovaný, aby sme jasne definovali, kto to je a za akých podmienok môže poskytovať takéto služby. To sa deje až teraz návrhom zákona o krátkodobom prenájme,“ uviedol Harbuľák.
Ako pokračoval, nie je to z iniciatívy štátu, ale je to z dôvodu nariadenia Európskeho parlamentu. „To znamená, musíme zaviesť túto povinnosť - register poskytovateľov takéhoto ubytovania aj na Slovensku, rovnako aj v iných krajinách. Samozrejme, netýka sa to hotelierov alebo tých, ktorí sú podnikateľmi. Týka sa to tých, ktorí podnikateľmi nie sú,“ priblížil.
V Bratislave je podľa Harbuľáka na základe zistenia aj samotných hotelierov možno niekoľko stoviek, aj cez tisícku apartmánov alebo bytov, ktoré sa ponúkajú na prenájom, čo je dosť vzhľadom na celkovú ubytovaciu kapacitu.
„V podkladových alebo dôvodových správach, ktoré predkladalo ministerstvo, sa hovorí o rozdiele v niektorých mestách až o dvojnásobku, trojnásobku oproti tomu, čo je v skutočnosti evidované ako oficiálni poskytovatelia ubytovacích služieb,“ dodal Harbuľák. V celoslovenskom meradle podľa neho môže ísť o niekoľko tisíc takýchto ubytovacích zariadení - apartmánov.
Návrh zákona o registri jednotiek pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu ubytovania má po schválení nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027. Prevezme európske nariadenie z apríla 2024 o zbere a poskytovaní údajov o službách krátkodobého prenájmu ubytovania. Hostitelia ponúkajúci krátkodobý prenájom ubytovania cez online platformy do 31. decembra 2026 sa budú musieť v novom registri zapísať do 28. februára 2027. Od 1. marca 2027 sa uplatní prvýkrát povinnosť hostiteľov zaregistrovať sa pred prvým poskytnutím krátkodobého prenájmu ubytovania cez online platformy. Ponúkať ubytovanie bez platného registračného čísla bude zakázané pod hrozbou sankcií.
