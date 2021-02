Rok 2021 bude pre cestovný ruch podľa hotelierov horší ako minulý

Bratislava 25. februára (TASR) – Rok 2020 bol najhorším za posledných 23 rokov pre cestovný ruch. Tento rok však bude ešte horší. Upozornil na to vo štvrtok na brífingu generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák.







Priblížil, že v porovnaní s rokom 2019 zaznamenali vlani pokles počtu prenocovaní o takmer 45 %, čo spôsobilo aj pokles tržieb v ubytovacích službách o viac ako 46 %. Prenocovania sú podľa Harbuľáka dôležitý ukazovateľ, pretože prenocovania turistov, ktorí trávia na Slovensku aspoň jednu noc, tvoria 70 % všetkých tržieb, a to nielen v ubytovaní a v iných službách cestovného ruchu a v nadväzujúcich odvetviach.



Poznamenal, že v tomto roku na tom cestovný ruch bude pravdepodobne ešte horšie ako v tom predošlom. "Slovensko, bohužiaľ, musíme povedať, že nie je v hľadáčiku turistov a nielen zo Slovenska, ale aj z celej Európy," skonštatoval, pričom poukázal na prieskumy realizované Európskou komisiou.



"Tým najdôležitejším ukazovateľom pri výbere krajiny alebo destinácie je to, ako dokáže daná krajina alebo destinácia manažovať ochorenie COVID-19. Bohužiaľ, v tomto ukazovateli, ako je nám všetkým zrejmé, patríme k tým najhorším. A toto výrazne ovplyvní aj záujem zahraničných turistov tráviť dovolenku v nasledujúcich mesiacoch na Slovensku," podotkol.



Harbuľák dodal, že s obavami sledujú ďalšie kroky vlády a opatrenia, ktoré prijme. "Ak sa nič zásadne nezmení, ak nebudú prijaté iné opatrenia, dokonca môže sa ohroziť aj začiatok letnej turistickej sezóny. To po tom, ako sme si škrtli celú zimnú sezónu, už môže byť naozaj úplná katastrofa pre cestovný ruch a pre tisícky podnikov v cestovnom ruchu," upozornil.







Počas letnej sezóny, ak sa situácia zlepší, môže podľa neho dôjsť k miernemu zlepšeniu, ale budú ju ťahať len domáci návštevníci. Z pohľadu počtu prenocovaní predpokladá ďalší pokles. Pri domácich návštevníkoch očakáva zhruba 38 % pokles počtu prenocovaní, v prípade zahraničných hostí by mal pokles v porovnaní v rokom 2019 predstavovať viac ako 70 %.







Poukázal aj na dáta o tržbách cez eKasu. "Za január a február mali ubytovacie zariadenia pokles tržieb cez eKasu o viac ako 90 % v porovnaní s februárom minulého roka. V prípade reštaurácií je tento pokles niečo cez 70 %," vyčíslil Harbuľák.



AHRS sa podľa jeho slov plánuje obrátiť na vládu a príslušné rezorty s niekoľkými požiadavkami. Chce, aby vláda čo najskôr zvýšila finančné prostriedky určené na pomoc zo schémy pre cestovný ruch. AHRS žiada, aby urýchlene vznikla agentúra pre cestovný ruch a aby mala finančné krytie. "Teraz ju budeme najviac potrebovať, aby sme dokázali po tom, ako sa zmiernia opatrenia, naštartovať cestovný ruch," ozrejmil.



Asociácia tiež žiada o predĺženie lehoty odkladov platieb sociálnych odvodov až do konca tohto roka. Harbuľák zároveň vyzval Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, aby zmenilo parametre pri poskytovaní pomoci pri nájmoch tak, aby vyplatenie pomoci s nájmami nebolo podmienené súhlasom prenajímateľa.



Na Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR sa chce AHRS obrátiť s tým, aby znížilo požiadavku poklesu tržieb na 30 %, prehodnotilo a zvýšilo výšku pomoci predovšetkým za obdobia lockdownu. Žiada tiež, aby prijalo opatrenia na výrazne zrýchlenie schvaľovania žiadostí a vyplácania pomoci. Schvaľovanie a vyplácanie totiž podľa Harbuľáka napriek maximálnej snahe rezortu dopravy dosť výrazne mešká.