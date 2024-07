Spustili prihlasovanie do súťaže Hotelier roka

Bratislava 29. júla (TASR) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) spustila prihlasovanie do 25. ročníka súťaže Hotelier roka. Asociácia v rámci súťaže každoročne oceňuje odborníkov v oblasti hotelierstva, ktorí svojou prácou v uplynulom roku najviac prispeli k zvyšovaniu kvality, prestíže a dobrého mena slovenského hotelového sektora. Do súťaže sa možno prihlásiť do 31. augusta. Výsledky AHRS vyhlási na jesennej konferencii HORECA. V pondelok o tom informoval generálny manažér AHRS Martin Novotný.



"V rámci súťaže hodnotí odborná porota súťažiacich na základe viacerých kritérií, medzi ktoré patria ekonomické výsledky, inovatívnosť v oblasti riadenia, ale napríklad aj sociálna či environmentálna zodpovednosť," priblížil Novotný.



Do súťaže sa môže prihlásiť akýkoľvek hotelier zo Slovenska. Nominovať ho môžu zamestnanci, hostia, dodávatelia či kolegovia prostredníctvom webovej stránky hotelierroka.sk do konca augusta. "V druhom kole následne odborná porota zložená z renomovaných osobností gastronómie a hotelierstva hodnotí jednotlivé nominácie a vyberie troch finalistov. O konečnom víťazovi následne rozhodne Prezídium AHRS hlasovaním," doplnil Novotný.



Ocenením Hotelier roka AHRS každoročne oceňuje prácu najlepších hotelierov Slovenska. Cieľom je podľa asociácie podporiť kvalitu služieb v HORECA odvetví a motivovať profesionálov v tomto segmente k neustálemu zlepšovaniu.