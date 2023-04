Gastro: Vláda nespustí kompenzačnú schému za 4. kvartál minulého roka

Bratislava 3. apríla (TASR) - Tisíce gastropodnikov si musia s platbami za energie poradiť samy, vláda neplánuje spustiť kompenzačnú schému za štvrtý štvrťrok minulého roka. Uviedol to v stanovisku Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) jej prezident Marek Harbuľák.



Spresnil, že ubytovacie zariadenia a gastroprevádzky sa ešte stále vyrovnávajú s extrémnymi nedoplatkami za energie, viac než polovica z nich bez štátnej pomoci nebude schopná svoje záväzky korektne vyrovnať. Podniky svoju nádej vkladali do avizovanej kompenzačnej výzvy, ktorá by im pomohla pokryť aspoň časť nákladov z minulého roka. Výzvu za mesiace od októbra do decembra minulého roka však podľa Harbuľáka Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pravdepodobne nezverejní, argumentuje tým, že na to chýba politická vôľa.



Zdôraznil, že situácia v HoReCa sektore v súvislosti s energetickou krízou je aj naďalej alarmujúca. Z prieskumu AHRS o cenách elektrickej energie a plynu v období od októbra do decembra minulého roka vyplýva, že v danom čase nakupovala takmer polovica prevádzok energie za výrazne vyššie ako zastropované ceny. Práve v tomto období pritom vznikli väčšine prevádzok v HoReCa sektore masívne nedoplatky za energie.



Upozornil, že nádejou pre slovenské ubytovacie zariadenia a gastroprevádzky bolo spustenie avizovanej kompenzačnej schémy za štvrtý kvartál minulého roka, ktoré by im pomohlo pokryť aspoň časť zvýšených nákladov. Z tohto dôvodu sa asociácia ešte v januári obrátila priamo na ministra hospodárstva a požiadala ho o urýchlené zverejnenie výzvy na kompenzáciu vysokých cien energií aj za obdobie mesiacov október až december 2022. Ani po mesiacoch sa však situácia nikam nepohla.



"Z osobných stretnutí na ministerstve hospodárstva vyplynulo, že spustenie výzvy a kompenzácie pre podniky za štvrtý kvartál minulého roka je výhradne politickým rozhodnutím, na ktoré, žiaľ, momentálne chýba politická vôľa, čo považujem za neprípustný hazard s tisícami podnikov," zdôraznil Harbuľák. Štát v súvislosti s energetickou krízou podľa neho svoju úlohu nezvládol.



"Za obdobie august až september minulého roka vyplatilo ministerstvo hospodárstva žiadateľom o kompenzáciu celkovo 107 miliónov eur, čo predstavuje len zhruba tretinu alokovanej sumy na tento účel, čo považujem za nedostatočné," podčiarkol Harbuľák.



AHRS vyzýva vládu a predsedov jednotlivých koaličných strán, aby upustili od politikárčenia a v súvislosti s energetickou krízou začali urýchlene skutočne plniť svoju úlohu.