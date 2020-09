AHRS: Zvýšenie počtu účastníkov na svadbách do 100 ľudí je pozitívne

Bratislava 17. septembra (TASR) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) vníma pozitívne návrh na zvýšenie počtu účastníkov na svadbách v počte do 100 ľudí. Uviedol to generálny manažér AHRS Marek Harbuľák v reakcii na stredajšie (16. 9.) vyjadrenie premiéra Igora Matoviča (OĽANO), že na svadbách bude môcť byť najviac 100 ľudí.



Podľa Matoviča sa však zavedú aj prísnejšie kontroly. Pri jedení, pití a svadobných fotografiách sa nebudú vyžadovať rúška, v iných situáciách budú potrebné. Na svadby budú chodiť náhodné kontroly z hygieny či polície.



Podľa AHRS zvýšenie počtu účastníkov umožní realizáciu väčšiny už objednaných svadobných hostín. "Zároveň však nesúhlasíme s neprimeraným prenášaním zodpovednosti na prevádzkovateľov zariadení verejného stravovania, a to v prípade porušenia prijatých opatrení zo strany účastníkov svadieb, napríklad povinnosť mať rúško počas celej svadobnej hostiny," zdôraznil Harbuľák.



Prevádzkovatelia zariadení verejného stravovania majú podľa neho už dnes viacero informačných a prevádzkových povinností, vyplývajúcich z opatrení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré podstatným spôsobom zvyšujú ich náklady na personál a vybavenie.



Dodal, že ak takáto povinnosť bude ustanovená v opatreniach ÚVZ SR alebo legislatívne, je pravdepodobné, že zariadenia verejného stravovania budú odmietať požiadavky na organizáciu svadobných obradov.