Vyhlásili 14. ročník súťaže Hotelier roka
Autor TASR
Belá 20. augusta (TASR) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v stredu v obci Belá v Novozámockom okrese vyhlásila 14. ročník súťaže Hotelier roka. Jej cieľom je oceniť osobnosti, ktoré sa svojimi výsledkami v uplynulom roku zásadne podieľali na rozvoji slovenského hotelierstva a gastronómie.
Ako pripomenuli organizátori, účelom súťaže je nielen oceniť manažérov hotelov, ale aj zviditeľňovať dobrú prax a inšpirovať k zvyšovaniu kvality služieb. „Do súťaže sa môže zapojiť každý riaditeľ hotela na území Slovenska, ktorý má minimálne päť rokov praxe v riadení hotela a spĺňa všetky podmienky uvedené v štatúte súťaže. Nominácie je možné podávať do 15. septembra 2025 prostredníctvom webovej stránky www.hotelierroka.sk,“ informovala AHRS.
Hodnotenie prihlásených účastníkov bude závisieť od ich celkového skóre, ktoré získajú od odbornej poroty v troch kľúčových oblastiach. „Sú nimi úroveň skúseností z praxe, hodnotenie počtu a kvality online recenzií hotela a ekonomické výsledky zariadenia pod vedením daného manažéra,“ vysvetlil prezident AHRS Marek Harbuľák.
Víťaz súťaže Hotelier roka 2024 bude slávnostne vyhlásený 11. novembra počas Jesennej HORECA konferencie, ktoré je najväčším odborným podujatím pre profesionálov z oblasti gastronómie a hotelierstva. O konečnom víťazovi rozhodne Prezídium AHRS na základe bodového hodnotenia finalistov. „Súťaž Hotelier roka je naším najvýznamnejším ocenením, ktorým chceme vyzdvihujeme osobnosti, ktoré prispievajú k rozvoju hotelierstva na Slovensku. Očakávame, že aj tento ročník ukáže silné osobnosti s jasnou víziou a hodnotami, ktoré presahujú rámec jedného zariadenia,“ dodal Harbuľák.
