Asociácia hotelov vyzýva na zlepšenie pomoci pre cestovný ruch

Bratislava 15. decembra (TASR) – Nespokojnosť a zúfalstvo podnikov v cestovnom ruchu rastie. Ani na opakované návrhy na zmiernenie negatívnych dosahov pre odvetvie cestovného ruchu a gastro neprišla doteraz zo strany vlády žiadna odpoveď. Pomoc pre prevádzky je nedostatočná, opatrenia sú zmätočné. Konštatuje to Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), ktorá zároveň vyzýva vládu na prehodnotenie opatrení, zvýšenie intenzity pomoci a žiada o informácie o fungovaní podnikov po 9. januári 2022.



Dôsledkom nespokojnosti a rastúceho zúfalstva podnikov je podľa asociácie aj to, že prevádzky deklarujú plánované otvorenie napriek zákazom a prijatým opatreniam. AHRS zdôraznila, že vždy stála na strane dodržiavania zákonov, vyhlášok a pravidiel. "V súčasnej situácii však chápeme a rozumieme zúfalstvu, v ktorom sa nachádza množstvo prevádzok, a aj ich snahu o otvorenie," poznamenal prezident AHRS Marek Harbuľák.



Podotkol, že podnikatelia v regiónoch, ktoré sú počas tretej vlny už viac ako dva mesiace zatvorené, majú k dispozícii pomoc len za 80 % ceny práce zamestnancov, pričom zvyšné náklady musia znášať sami. "Môžu požiadať o pomoc zo schémy pomoci 'de minimis' pre cestovný ruch, no mnohé už tento limit vyčerpali. Na tzv. veľkú pomoc majú čakať do konca januára," dodal Harbuľák.



Zároveň poukázal na to, že do dnešného dňa nie je spustená pomoc s nájmami. "Vyhovárať sa na potrebu schvaľovania schém Európskou komisiou (EK) nie je na mieste, keďže nie je známe, či vláda SR využila príležitosť a presadzovala úpravy pravidiel poskytovania štátnej pomoci podľa Dočasného rámca EK," tvrdí Harbuľák. Pomoc pre prevádzky najviac postihnuté pandémiou je podľa neho v súčasnosti úplne nedostatočná.



Asociácia preto opakovane žiada o prehodnotenie navrhovaných opatrení na zvýšenie intenzity pomoci a čo najskoršie otvorenie gastroprevádzok a ostatných služieb cestovného ruchu. Chce tiež skorú a jasnú odpoveď na to, aký plán má vláda po 9. januári 2022 a čo čaká podnikateľov v cestovnom ruchu po tomto termíne.