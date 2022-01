Asociácia hotelov vyzýva na zníženie DPH pre gastroprevádzky

Marek Harbuľák, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 27. januára (TASR) – Vláda by sa mala čo najskôr zaoberať návrhom na zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pre gastroprevádzky, ktorý bol predstavený ako súčasť daňovo-odvodovej reformy. Vyzýva na to Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) spolu so Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry. Považujú to za systémový nástroj, ktorý podnikateľom pomôže.Podnikatelia v gastrosektore uvítali otvorenie prevádzok začiatkom tohto roka, a to aj napriek dočasným obmedzeniam a opatreniam. Napriek otvoreniu je však podľa nich situácia v gastre a cestovnom ruchu stále kritická. Výrazný pokles návštevníkov a tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou aj naďalej pociťujú gastroprevádzky po celom Slovensku. Podnikatelia tak okrem dlhov z posledných dvoch rokov čelia aj prudkému rastu nákladov na energie, rastu cien potravín a nápojov a požiadavke zamestnancov na zvýšenie mzdy. Toto sa podľa nich nevyhnutne prejaví na raste cien všetkých jedál a nápojov v ponuke, čo následne spôsobí ďalší pokles návštevnosti.poznamenal prezident AHRS Marek Harbuľák.Výrazné problémy pritom evidujú najmä v prihraničných oblastiach Slovenska, kde si klienti môžu vybrať, v ktorej krajine budú relaxovať a Slovensko je z tohto pohľadu nevýhodnou destináciou.zdôraznil predseda Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Martin Novotný.Zástupcovia asociácie aj regionálnych združení sú pripravení pokračovať v odbornej diskusii k prijímaniu opatrení na pomoc podnikateľom v tomto odvetví. Obrátili sa opäť na predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) s požiadavkou o stretnutie a pokračovanie rokovania, ktoré zvolal premiér v závere decembra 2021, za účasti ministrov a štátnych tajomníkov príslušných rezortov k riešeniu kritickej situácie.Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR prednedávnom pre TASR uviedlo, že zníženie DPH na gastroslužby podporuje. Považuje to totiž za systémové opatrenie. Rezort dopravy však poukázal na to, že takáto zmena je v gescii ministerstva financií.