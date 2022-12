Hoteliéri žiadajú štátnu pomoc s energiami na celé vykurovacie obdobie

Bratislava 13. decembra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) vítajú spustenie kompenzačnej schémy na vysoké ceny energií za mesiace august a september, avšak upozorňujú, že štátna pomoc musí pokryť celé obdobie vykurovacej sezóny.



"Viac ako polovici slovenských hotelov a reštaurácií už o niekoľko dní skončia garantované zmluvy s dodávateľmi energií, ktoré im zaručovali pôvodné prijateľnejšie ceny elektrickej energie a plynu. V praxi tak bude väčšina ubytovacích zariadení a gastroprevádzok od januára nútená energie nakupovať za šesť- až osemnásobne vyššie ceny ako v tomto roku alebo spotovo, čo bude pre podniky v oboch prípadoch znamenať extrémny a skokový nárast nákladov," upozornili podnikatelia.



Nové návrhy od dodávateľov energií sú podľa AHSR pre veľa podnikov nerealizovateľné. "Stretávame sa dokonca s požiadavkou na bankové záruky vo výške 68 percent ročného odberu a nákladov na energie. Takéto podmienky by položili na kolená aj podniky vo finančne lepšej kondícii v iných odvetviach, ktoré neboli pandémiou zasiahnuté do takej miery ako HoReCa," upozorňuje prezident AHRS Marek Harbuľák.



Asociácia zdôraznila, že pokiaľ štát bezodkladne nezasiahne, situácia môže byť pre domáci sektor hotelierstva a gastronómie likvidačná. Začiatok roka je totiž v sektore HoReCa typický nižším počtom návštevníkov a poklesom tržieb. Tie budú podľa Harbuľáka pravdepodobne ešte viac klesať vzhľadom na šetrenie spotrebiteľov z dôvodu extrémnej inflácie a rastúcich cien.



Štát predstavil prvú schému pomoci pre podniky v podobe cenových stropov na energie a kompenzácií časti nákladov ešte koncom októbra, výzvu spustil až začiatkom decembra. Napriek tomu, že vláda avizovala, že podnikom bude urýchlene kompenzovať zvýšené náklady za energie od augusta až do konca roka, doposiaľ bola spustená len výzva za mesiace august a september. AHRS preto vyzvala vládu, aby čo najskôr vydala nadväzujúce výzvy a zabezpečila tak plynulé vyplácanie pomoci aj za nasledujúce obdobie.