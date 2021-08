Hotely a reštaurácie žiadajú účinnosť nových vyhlášok až k 1.9.

Na snímke generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák, foto z archívu. Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 11. augusta (TASR) – Vyhlášky, ktoré budú vychádzať z podmienok nového COVID automatu, by mali byť účinné najskôr od 1. septembra tohto roka. Žiada to Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS). Poukazuje na to, že skoršia účinnosť vyhlášok spôsobí zmätok a neistotu turistov a ďalšie ekonomické škody pre cestovný ruch.Asociácia pozitívne vníma zjednodušenie COVID automatu na päť fáz a tiež regionálny prístup k nastaveniu podmienok, ktorý má zabrániť plošnému zatváraniu prevádzok. Podotkla, že nový COVID automat začne platiť od 16. augusta.zdôraznil pre TASR generálny manažér AHRS Marek Harbuľák.Obrátili sa preto na hlavného hygienika s požiadavkou o odklad účinnosti nových vyhlášok k 1. septembru.priblížila AHRS.Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pre TASR uviedol, že účinnosť nových vyhlášok je plánovaná na 16. augusta, čo sa odráža aj v uznesení vlády k aktualizácii mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19. Niektoré okresy sa podľa uznesenia vlády zaradia do stupňa "ostražitosť", ktorý však nie je definovaný v doteraz platnom COVID automate.Prevádzky sa podľa Harbuľáka budú rozhodovať o tom, ako pristúpia k pravidlám pri vstupe až vtedy, keď budú známe konkrétne podmienky.skonštatoval pre TASR.Harbuľák zároveň podotkol, že asociácia je proti tomu, aby sa celá záťaž kontroly presúvala len na prevádzky a podnikateľov.dodal.Ján Laš z iniciatívy Zachráňme gastro! rovnako tvrdí, že nie je v ich "silách" hostí plošne kontrolovať.poznamenal.Laš súčasne tvrdí, že nové pravidlá prevádzkam zoberú zákazníkov.naznačil.Nový COVID automat, ktorý v utorok (10. 8.) schválila vláda, bude mať po novom päť farieb a namiesto národného prístupu bude preferovať okresný, ktorý zohľadní mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne. Prevádzky sa po novom budú sami rozhodovať, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo zaočkovaných, testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, alebo všetkých vrátane neočkovaných a netestovaných. Podľa toho sa potom budú odvíjať aj ďalšie opatrenia.