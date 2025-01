AI bude možné naplno využiť vtedy, ak jej lídri budú dôverovať

Bratislava 10. januára (TASR) - Umelá inteligencia (AI) neustále zlepšuje svoje schopnosti a prináša do firiem vysokú mieru autonómie. Jej plné využitie však bude možné len vtedy, ak lídri posilnia dôveru v jej výsledky. Vyplýva to zo správy spoločnosti Accenture Technology Vision, o ktorej informovala v piatok.



"Až 69 % vrcholových manažérov podľa prieskumu Accenture verí, že AI zvyšuje tlak na inovácie v dizajne, vo vývoji a v prevádzke technologických systémov. Výskum takisto predpovedá, že AI bude čoraz viac slúžiť ako partner pri vývoji technológií, nástroj na posilnenie identity značky, pohon pre robotov vo fyzickom svete a prostriedok na vytváranie nového druhu spolupráce medzi ľuďmi a technológiami, ktorá umožní dosiahnuť lepšie výsledky," uviedla spoločnosť.



Podotkla však, že bez dôvery ľudí AI nemôže naplno rozvinúť svoj očakávaný pozitívny potenciál. Digitálne systémy a modely AI musia byť preto podľa nej nielen zodpovedne využívané, ale zároveň aj presné, predvídateľné, konzistentné a jednoducho sledovateľné.



Väčšina respondentov (77 %) podľa prieskumu spoločnosti verí, že dôvera je základným pilierom, bez ktorého nie je možné naplno využiť potenciál AI. Až 81 % opýtaných súhlasí, že stratégia budovania dôvery musí napredovať spolu s technologickou stratégiou.



Zo správy spoločnosti taktiež vyplýva, že v nasledujúcom desaťročí sa očakáva rozšírenie univerzálnych robotov, ktorí prinesú viac autonómie poháňanej AI do reálneho sveta. Až 80 % odborníkov verí, že roboti, ktorí spolupracujú s ľuďmi a učia sa z ich interakcie, môžu posilniť vzájomnú dôveru.



"Až 80 % respondentov prieskumu Technology Vision považuje za prioritné vytvoriť pozitívnu spoluprácu medzi AI a zamestnancami, a to najmä prostredníctvom jasnej komunikácie a zapojenia ľudí do procesu. Výskum ukázal, že ľudia, ktorí sú oboznámení s generatívnou AI, majú až päťkrát pozitívnejší pohľad na túto technológiu," uzavrela spoločnosť.