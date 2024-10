AI: firmy nech neriešia či, ale ako ju čo najlepšie využiť

Bratislava 18. októbra (TASR/OTS) - Umelá inteligencia ponúka manažmentom stále nové funkcionality, ktoré postupne budú mať dosah na väčšinu úloh a procesov. Dôkazom je SAP, líder v oblasti podnikových informačných systémov. Business AI už dnes funguje naprieč širokým portfóliom jeho produktov.potvrdil na podujatíUž dnes si pritom môže jej schopnosti vyskúšať každý. Raben použil jednoduchý príklad: vzal SAP Whitepaper, dokument, ktorý poskytuje podrobné informácie o riešeniach, technológiách alebo stratégiách SAP v konkrétnej oblasti a výročnú správu jednej zo slovenských automobiliek. Ak by manuálne chcel preštudovať tieto dva materiály a na ich základe vytvoriť biznisové odporúčania pre stratégiu využívania IT v tomto podniku, trvalo by mu to 35 hodín. Umelá inteligencia to zvládla v priebehu niekoľkých minút.potvrdil stovkám účastníkov najvýznamnejšej konferenciejej slovenskej pobočkyMnohé tuzemské podniky si to uvedomujú.potvrdilNetreba sa jej obávať, existuje totiž už mnoho prípadových štúdií a príkladov, ako si ju v praxi vyskúšať pri jednoduchších operáciách typu manažment firemných meetingov či HR procesov.radíNa dvojdňovom podujatí SAP podrobne predstavil slovenským zákazníkom aj svojho AI asistenta Joule. Už do konca tohto roka by mal poskytovať nielen údaje, ale aj navigáciu či analytické funkcie pre až 80 percent najvyužívanejších procesov, ktoré sa týkajú systémov SAP. Bude schopný spolupracovať s AI agentmi, komplexne riešiť konkrétne úlohy a ponúkať ucelený kontext informácií nad dátami. V tom mu pomôže aj avizovaná integrácia s MS Copilot, ktorá by sa mala zavŕšiť v priebehu niekoľkých mesiacov.Nielen predstavitelia SAP, ale i samotní zákazníci viackrát zdôraznili aj ďalší fenomén dneška – návrat k štandardu.zhodnotilVyužívanie štandardizovaných riešení, ktoré sú založené na tzv. best practices tisícok používateľov z celého sveta, umožňuje zefektívniť fungovanie firmy, manažment a údržbu jej softvérových nástrojov, prináša neustále inovácie a prispôsobenia sa novým požiadavkám biznisu. A samozrejme v kombinácii s cloud computingom urýchľuje implementáciu nových riešení. Príkladom môže byť DPD SK, ktoré dokázalo komplexný systém SAP S/4HANA Cloud nasadiť a spustiť v priebehu 9 mesiacov.povedal