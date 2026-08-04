< sekcia Ekonomika
AI ohrozuje 14,2 % pracovných miest v krajinách s vysokými príjmami
Pracovníci v bohatších krajinách čelia výrazne vyššiemu riziku straty zamestnania v dôsledku umelej inteligencie (AI) ako zamestnanci v chudobnejších ekonomikách, tvrdí Svetová banka.
Autor TASR
Washington 4. augusta (TASR) - Pracovníci v bohatších krajinách čelia výrazne vyššiemu riziku straty zamestnania v dôsledku umelej inteligencie (AI) ako zamestnanci v chudobnejších ekonomikách, tvrdí v novej štúdii Svetová banka (SB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Umelá inteligencia ohrozuje v bohatších krajinách približne 14,2 % pracovných miest, zatiaľ čo v štátoch s nízkymi a strednými príjmami je to 4,5 %. Svetová banka zároveň zdôraznila, že AI by mohla zvýšiť produktivitu 16,2 % pracovných miest v rozvojových krajinách, čo sa približuje úrovni 18,7 % prognózovanej krajinám s vysokými príjmami.
Krajiny s nižšími príjmami nepotrebujú veľké modely ani rozsiahle dátové centrá, aby mohli využívať výhody AI, uviedol hlavný ekonóm Svetovej banky Indermit Gill. Aj malé a lacné nástroje AI by mohli miliónom ľudí poskytnúť prístup k lepšej zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a poľnohospodárstvu, priblížil ekonóm.
Medzi krajiny s vysokými príjmami SB zaraďuje mnoho európskych štátov, USA, Spojené arabské emiráty, Japonsko a Južnú Kóreu. Do skupiny štátov so strednými príjmami patria Brazília, Čína, Mexiko, Egypt, India, Thajsko a Vietnam. Za krajiny s nízkymi príjmami SB považuje Afganistan, Etiópiu, Sýria a Ugandu.
Umelá inteligencia ohrozuje v bohatších krajinách približne 14,2 % pracovných miest, zatiaľ čo v štátoch s nízkymi a strednými príjmami je to 4,5 %. Svetová banka zároveň zdôraznila, že AI by mohla zvýšiť produktivitu 16,2 % pracovných miest v rozvojových krajinách, čo sa približuje úrovni 18,7 % prognózovanej krajinám s vysokými príjmami.
Krajiny s nižšími príjmami nepotrebujú veľké modely ani rozsiahle dátové centrá, aby mohli využívať výhody AI, uviedol hlavný ekonóm Svetovej banky Indermit Gill. Aj malé a lacné nástroje AI by mohli miliónom ľudí poskytnúť prístup k lepšej zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a poľnohospodárstvu, priblížil ekonóm.
Medzi krajiny s vysokými príjmami SB zaraďuje mnoho európskych štátov, USA, Spojené arabské emiráty, Japonsko a Južnú Kóreu. Do skupiny štátov so strednými príjmami patria Brazília, Čína, Mexiko, Egypt, India, Thajsko a Vietnam. Za krajiny s nízkymi príjmami SB považuje Afganistan, Etiópiu, Sýria a Ugandu.