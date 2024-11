AI používa väčšina e-shopov, dbať musia na ochranu osobných údajov

Bratislava 3. novembra (TASR) - Umelú inteligenciu (AI) v súčasnosti používa v určitej forme väčšina e-shopov. Zakomponovaná je aj v bežne používaných nástrojoch, ako sú automatizované prekladače či reklamné nástroje. Odborníci však upozorňujú, že ani pri využívaní AI netreba zabúdať na povinnosti spojené s ochranou osobných údajov. Upozornila na to spoločnosť Upgates, ktorá vytvára platformu pre e-shopy.



Umelú inteligenciu v súčasnosti najviac využívajú reklamné nástroje. Cieľom je čo najpresnejšie oslovenie relevantných zákazníkov v čo najlepšom čase. Podnikatelia čoraz viac siahajú po nástrojoch AI pri tvorbe obsahu, grafiky či obrázkov. Pomôcť môže AI aj so spracovaním dát alebo s návrhmi na rozvoj podnikania či pri strategickom rozhodovaní.



Podľa odborníka na marketing e-shopov Michala Benatzkyho z platformy Upgates môžu online obchody AI využiť predovšetkým pri motivovaní zákazníkov k opätovným nákupom či v zákazníckej personalizácii. Výrazný efekt môže mať AI podľa neho aj pri zahraničnej expanzii e-shopu.



Upozornil však, že AI je v súčasnosti vhodná skôr na základné nasmerovanie zákazníka alebo zodpovedanie jednoduchých otázok. "Pri zložitejších otázkach naráža súčasná úroveň jazykových modelov na svoje limity a môže zákazníkov v konečnom dôsledku skôr odradiť. Preto je dôležité zákazníka v správny moment presmerovať na človeka, ktorý požiadavky a otázky dorieši," upozornil Benatzky.



Podľa odborníkov by využívanie AI, aj napriek jej aktuálnym nedostatkom, mohlo byť v blízkej budúcnosti kľúčovým faktorom úspechu. "Marketing a e-commerce sú momentálne oblasti číslo jeden, kde sa AI začína naplno presadzovať. Umelá inteligencia však potrebuje napríklad efektívnejšie napojenie na administráciu a schopnosť odpovedať na komplikovanejšie otázky v rámci zákazníckej podpory, kde je potrebné lepšie porozumenie kontextu," doplnil Matej Vittek z marketingového laboratória Artexe.



Aj pri používaní AI však treba dbať na dodržiavanie nariadení týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Podľa odborníkov pri ich spracúvaní musia byť prevádzkovatelia e-shopov opatrní, v prípade porušenia nariadení im totiž môžu hroziť sankcie.



"Podnikatelia v e-commerce musia porozumieť, ako AI ovplyvňuje nielen ich podnikanie, ale aj aké má dosahy na zákazníkov a aké záruky poskytujú dodávatelia týchto riešení. To je základný uhol GDPR, ktoré priamo vyžaduje ľudský zásah v niektorých prípadoch. Od mája 2025 bude niektoré formy AI zakazovať nariadenie o umelej inteligencii. Tieto podmienky by mali byť preverené pred nasadením riešenia," upozornil odborník na ochranu osobných údajov Jakub Berthoty z advokátskej kancelárie Dagital Legal.