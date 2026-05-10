AI preniká aj do advokácie, právnikom šetrí čas pri rutinných úkonoch
Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Umelá inteligencia (AI) sa postupne udomácňuje aj v slovenskej právnej praxi. Advokátske kancelárie ju využívajú najmä pri spracovaní veľkého objemu dát, sumarizácii dokumentov či príprave textov. Podľa odborníka z advokátskej kancelárie Vojčík & Partners dokáže výrazne zefektívniť prácu právnikov a skrátiť čas pri rutinných úkonoch, no konečné rozhodovanie a zodpovednosť zostávajú na človeku.
„Umelá inteligencia pomáha šetriť čas pri opakujúcich sa úlohách, vďaka čomu sa právnici môžu viac venovať strategickému a odbornému posudzovaniu prípadov,“ uviedol Leo Teodor Vojčík, partner advokátskej kancelárie Vojčík & Partners. AI sa podľa neho zatiaľ využíva predovšetkým vo väčších advokátskych kanceláriách, ktoré majú dostatočné technologické kapacity a venujú sa rozsiahlejším projektom. Vidí to ako prirodzený dôsledok digitalizácie právnych služieb a rastúceho významu umelej inteligencie v profesionálnom prostredí.
Úplné nahradenie právnikov technológiami však Vojčík neočakáva. AI podľa neho síce dokáže efektívne pracovať s informáciami, nedisponuje však právnym úsudkom ani schopnosťou individuálne posúdiť špecifiká konkrétnych klientov a situácií. „Budúcnosť vidíme skôr v spolupráci človeka a technológií. Právnik, ktorý bude vedieť efektívne využívať AI, získa významnú konkurenčnú výhodu,“ dodal.
Používanie umelej inteligencie v právnej praxi je dnes regulované najmä na úrovni Európskej únie prostredníctvom AI Actu, ktorý zavádza pravidlá pre vývoj a používanie systémov umelej inteligencie. Ide o prvý komplexný právny rámec svojho druhu na svete, ktorý je záväzný vo všetkých členských štátoch EÚ vrátane Slovenska. Okrem európskej legislatívy sa pri využívaní AI uplatňujú aj pravidlá ochrany osobných údajov či kybernetickej bezpečnosti.
Odporúčania a pravidlá na používanie AI pri výkone advokácie pripravila takisto Slovenská advokátska komora. Ich cieľom je zabezpečiť ochranu klientov, zachovanie dôvernosti informácií a dodržiavanie etických princípov advokácie. V zahraničí sa však podľa Vojčíka regulácia a pravidlá využívania AI v právnických profesiách rozvíjajú ešte intenzívnejšie. Odborné organizácie odporúčajú advokátskym kanceláriám prijímať interné pravidlá používania AI, dôsledne preverovať spoľahlivosť využívaných nástrojov a zabezpečiť pravidelné školenia zamestnancov.
Vojčík upozorňuje, že kľúčové bude nájsť rovnováhu medzi právnou reguláciou a flexibilitou technologického vývoja. Kým záväzné pravidlá poskytujú právnu istotu, technologický pokrok napreduje výrazne rýchlejšie než legislatíva. Aj preto sa podľa neho v zahraničí čoraz viac presadzuje kombinácia zákonných pravidiel a profesijných odporúčaní, ktorá má zaistiť bezpečné a zodpovedné využívanie umelej inteligencie v právnej praxi.
