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AI zohráva v Nemecku čoraz väčšiu úlohu pri výbere vianočných darčekov
Približne 26 % respondentov oslovených v prieskume združenia Bitkom uviedlo, že celý proces hľadania a objednávania darčekov prenechávajú AI.
Autor TASR
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Berlín 27. novembra (TASR) - Umelá inteligencia (AI) zohráva v Nemecku čoraz dôležitejšiu úlohu pri výbere vianočných darčekov. Viac ako tretina (35 %) ľudí už využíva túto technológiu ako zdroj inšpirácie pri výbere darčekov, oznámilo v piatok nemecké združenie digitálneho priemyslu Bitkom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Približne 26 % respondentov oslovených v prieskume združenia Bitkom uviedlo, že celý proces hľadania a objednávania darčekov prenechávajú AI. Reprezentatívny prieskum sa uskutočnil v októbri vo forme telefonických rozhovorov na vzorke 1004 ľudí vo veku 16 rokov a viac. Zistenia ukazujú, že umelú inteligenciu ako inšpiráciu na vianočné darčeky využívajú častejšie muži (38 %) než ženy (31 %). Pokiaľ však ide o prenechanie celého procesu umelej inteligencii, vedú ženy v pomere 29 % ku 23 %. Takmer sedem z desiatich respondentov (69 %) uviedlo, že vedia lepšie než umelá inteligencia posúdiť, čo by iným urobilo radosť, zatiaľ čo 35 % účastníkov by považovalo za problém, keby im darček vybrala umelá inteligencia.
Približne 26 % respondentov oslovených v prieskume združenia Bitkom uviedlo, že celý proces hľadania a objednávania darčekov prenechávajú AI. Reprezentatívny prieskum sa uskutočnil v októbri vo forme telefonických rozhovorov na vzorke 1004 ľudí vo veku 16 rokov a viac. Zistenia ukazujú, že umelú inteligenciu ako inšpiráciu na vianočné darčeky využívajú častejšie muži (38 %) než ženy (31 %). Pokiaľ však ide o prenechanie celého procesu umelej inteligencii, vedú ženy v pomere 29 % ku 23 %. Takmer sedem z desiatich respondentov (69 %) uviedlo, že vedia lepšie než umelá inteligencia posúdiť, čo by iným urobilo radosť, zatiaľ čo 35 % účastníkov by považovalo za problém, keby im darček vybrala umelá inteligencia.