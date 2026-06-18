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AI.grids umožní využitie umelej inteligencie na energetickom trhu
Projekt AI.grids je zameraný na vývoj paneurópskeho AI modelu na potreby plánovania, modelovania a prevádzky elektrizačných sústav.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Európske spoločnosti a organizácie pôsobiace na energetickom trhu sa dohodli na spolupráci pri vytváraní modelu umelej inteligencie (AI) pre oblasť energetiky. Cieľom je vytvoriť spoločný európsky technologický, dátový a metodický základ pre budúce využitie umelej inteligencie v prostredí prenosu elektriny. Vo štvrtok o tom informovala Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorá je súčasťou projektu.
„Účasť v projekte AI.grids vnímame ako strategickú príležitosť spolupodieľať sa na európskom vývoji AI riešení. Zároveň sa tým vytvára priestor na spoluprácu s inými prevádzkovateľmi sústav, výskumnými organizáciami a technologickými partnermi, ktorá môže vyústiť do nadväzných projektov v oblasti AI, zdieľania dát a plánovania elektrizačnej sústavy,“ uviedol generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth.
Projekt AI.grids je zameraný na vývoj paneurópskeho AI modelu na potreby plánovania, modelovania a prevádzky elektrizačných sústav. Výstupom projektu nemá byť hotový komerčný softvér pre dispečing, ale spoločný európsky technologický, dátový a metodický základ pre budúce využitie umelej inteligencie v prostredí prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav. Má prepájať fyzikálne modelovanie, dátovo orientované prístupy, syntetické a reálne dáta, benchmarking a bezpečné zdieľanie dát tak, aby vznikli opakovateľne využiteľné výstupy pre viaceré prevádzkové a plánovacie úlohy.
Do projektu sa zapojilo až 48 partnerov a je koordinovaný organizáciou CRESYM - Collaborative Research for Energy Systems Modeling. Ide o európsku neziskovú asociáciu, ktorej členmi sú prevádzkovatelia prenosových sústav, výskumné inštitúcie, energetické firmy či technologickí partneri zameraní na riešenie budúcich výziev v rýchlo sa meniacom európskom energetickom systéme vrátane výskumu a vývoja open-source nástrojov pre modelovanie energetických systémov. V súčasnosti je trvanie projektu nastavené na dva roky.
„Účasť v projekte AI.grids vnímame ako strategickú príležitosť spolupodieľať sa na európskom vývoji AI riešení. Zároveň sa tým vytvára priestor na spoluprácu s inými prevádzkovateľmi sústav, výskumnými organizáciami a technologickými partnermi, ktorá môže vyústiť do nadväzných projektov v oblasti AI, zdieľania dát a plánovania elektrizačnej sústavy,“ uviedol generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth.
Projekt AI.grids je zameraný na vývoj paneurópskeho AI modelu na potreby plánovania, modelovania a prevádzky elektrizačných sústav. Výstupom projektu nemá byť hotový komerčný softvér pre dispečing, ale spoločný európsky technologický, dátový a metodický základ pre budúce využitie umelej inteligencie v prostredí prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav. Má prepájať fyzikálne modelovanie, dátovo orientované prístupy, syntetické a reálne dáta, benchmarking a bezpečné zdieľanie dát tak, aby vznikli opakovateľne využiteľné výstupy pre viaceré prevádzkové a plánovacie úlohy.
Do projektu sa zapojilo až 48 partnerov a je koordinovaný organizáciou CRESYM - Collaborative Research for Energy Systems Modeling. Ide o európsku neziskovú asociáciu, ktorej členmi sú prevádzkovatelia prenosových sústav, výskumné inštitúcie, energetické firmy či technologickí partneri zameraní na riešenie budúcich výziev v rýchlo sa meniacom európskom energetickom systéme vrátane výskumu a vývoja open-source nástrojov pre modelovanie energetických systémov. V súčasnosti je trvanie projektu nastavené na dva roky.