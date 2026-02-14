< sekcia Ekonomika
Air Canada: Dopyt do USA klesá, záujem o lety do Európy stúpa
Air Canada v tomto roku očakáva lepší jadrový zisk, ako predpovedajú analytici.
Autor TASR
Montreal 14. februára (TASR) - Kanadský národný letecký dopravca Air Canada zaznamenal takmer 30-percentný rast dopytu po letenkách pre klientelu smerujúcu na obchodné cesty do zámoria. Počet ciest podnikateľov „smerujúcich do Európy a Tichomoria stúpol takmer o 30 %, a to čiastočne preto, že Kanada chce diverzifikovať obchodné koridory,“ povedal v piatok (13. 2.) analytikom obchodný riaditeľ Air Canada Mark Galardo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Air Canada v tomto roku očakáva lepší jadrový zisk, ako predpovedajú analytici. Ráta totiž so silným dopytom po letenkách na cesty podnikateľov do destinácii mimo Spojených štátov. Letecká spoločnosť uviedla, že silný dopyt po cestovaní v prvej triede v diaľkových letoch jej pomáha kompenzovať pokles na trasách medzi USA a Kanadou v dôsledku obchodného napätia medzi týmito krajinami.
Okrem toho sa aj bežní Kanaďania teraz vyhýbajú cestovaniu do Spojených štátov a namiesto toho si rezervujú dovolenky v európskych a latinskoamerických destináciách, dodala Air Canada.
