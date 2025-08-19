Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Air Canada obnoví prevádzku po tom, ako personál ukončil štrajk

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Palubný personál v sobotu (16. 8.) vstúpil do štrajku.

Autor TASR
Toronto 19. augusta (TASR) - Odborový zväz, ktorý zastupuje letušky a stevardov spoločnosti Air Canada, v utorok dosiahol dohodu s najväčším leteckým dopravcom v Kanade. Končí sa tak prvý štrajk palubného personálu po 40 rokoch, ktorý narušil cestovné plány státisícov ľudí. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Letecká spoločnosť uviedla, že postupne obnoví prevádzku. Úplné obnovenie však môže trvať týždeň alebo viac, kým sa letový poriadok stabilizuje a vráti do normálu.

Odborový zväz verejných zamestnancov (CUPE) zase oznámil, že dokončil rokovania s leteckou spoločnosťou Air Canada a jej nízkonákladovou dcérskou spoločnosťou Air Canada Rouge.

„Štrajk sa skončil. Máme predbežnú dohodu, ktorú vám predložíme,“ uviedol CUPE na sociálnej sieti Facebook v utorok, keď štrajk vstúpil do svojho štvrtého dňa.

Dopravca predtým ponúkol letuškám a stevardom zvýšenie celkovej odmeny počas štyroch rokov o 38 % s 25-percentným zvýšením v prvom roku, čo odborový zväz považoval za nedostatočné.

CUPE, ktorý zastupuje 10.400 letušiek a stevardov spoločnosti Air Canada, žiadal, aby boli platení aj za čas strávený na zemi pri pomoci cestujúcim s nástupom na palubu. Doteraz boli totiž platení len za čas, keď sa lietadlo pohybuje.

Palubný personál v sobotu (16. 8.) vstúpil do štrajku. V zriedkavom akte vzdoru v ňom pokračoval, aj keď ho Kanadská rada pre pracovné vzťahy (CIRB) označila za nezákonný a nariadila leteckej spoločnosti obnoviť prevádzku a letuškám a stevardom spoločností vrátiť sa do práce. Odmietnutie riadiť sa príkazom CIRB na návrat do práce vytvorilo patovú situáciu medzi spoločnosťou, zamestnancami a vládou.

Ministerka práce Patty Hajduová naliehala na obe strany, aby zvážili mediáciu vlády. Zvýšila tlak na Air Canada, pričom sľúbila, že vyšetrí obvinenia z neplatenej práce v leteckom sektore, čo bola kľúčová sťažnosť letušiek a stevardov.

Spoločnosť Air Canada a jej nízkonákladová dcéra Air Canada Rouge prepravia denne približne 130.000 cestujúcich. Letecká spoločnosť je tiež zahraničným dopravcom s najväčším počtom letov do USA. Štrajk si vynútil zrušenie letov, čo malo vplyv na odhadom 500.000 ľudí.
