Air China oznámila kúpu takmer dvoch desiatok strojov A320neo

Peking 18. marca (TASR) - Čínska letecká spoločnosť Air China kúpi takmer dve desiatky lietadiel A320neo. To znamená ďalšiu podporu pre európskeho výrobcu Airbus, ktorý súperí s americkým rivalom Boeing o podiel na lukratívnom čínskom trhu.



Air China vo štvrtok informovala, že kúpi celkovo 18 úzkotrupých strojov A320neo od spoločnosti AFS Investments, divízie lízingovej spoločnosti GECAS. Tú podľa informácií z minulého týždňa kupuje írska lízingová spoločnosť AerCap. Svoje sily tak spájajú dve najväčšie firmy v oblasti lízingu lietadiel.



Hodnota objednávky Air China na základe katalógových cien dosahuje 2,24 miliardy USD (1,88 miliardy eur), pričom dodávky by sa mali zrealizovať do konca budúceho roka. Pred najnovšou objednávkou oznámila Air China záujem o lietadlá Airbusu v roku 2019, keď kúpila 20 strojov A350.



Menej sa v súčasnosti darí na čínskom trhu americkej spoločnosti Boeing. Jej úzkotrupé lietadlá 737MAX sú v Číne už dva roky uzemnené. Peking o ich stiahnutí z oblohy rozhodol, tak ako iné štáty, po dvoch tragických haváriách v Indonézii a Etiópii z konca roka 2018 a zo začiatku roka 2019, ktoré si vyžiadali 346 životov.



(1 EUR = 1,1907 USD)