Paríž 22. apríla (TASR) - Francúzsko-holandská letecká spoločnosť Air France-KLM je blízko dohody o záchrane s podporou vlád oboch krajín vo výške 10 miliárd eur. Uviedli to zdroje, ktoré nechceli byť menované. Francúzsko totiž súhlasilo s vyššími zárukami za pôžičky určené na pomoc leteckej skupine, ktorú tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu.



Paríž je údajne pripravený zaručiť sa za 90 % alebo viac bankových pôžičiek pre Air France, namiesto pôvodne ponúkaných garancií vo výške 70 %, informovali dvaja ľudia oboznámení so situáciou. O vyšších zárukách informovali v stredu ako prvé noviny La Tribune.



Predstavitelia Air France-KLM a francúzske ministerstvo financií odmietli správu komentovať.



Veľké európske letecké spoločnosti, vrátane nemeckej Lufthansy, rokujú s vládami o štátnej pomoci, pretože zápasia s globálnym zastavením leteckej dopravy a hlbokou neistotou v súvislosti s vyhliadkami na zotavenie, keď sa pandémia vírusu zmierni.



Banky žiadali zvýšenie úverov pre Air France z pôvodných 4 miliárd eur aj 70-% garancie od štátu, ktoré by mali doplniť pôžičky pre KLM vo výške takmer 2 miliárd eur garantované vládou v Holandsku.



Celý balík pomoci pre francúzsko-holandskú leteckú skupinu tak predstavuje približne 10 miliárd eur, uviedli dva zdroje.



Podľa francúzskych médií bude totiž Air France okrem garantovaných bankových pôžičiek čerpať financie aj z vládneho núdzového fondu, čím sa zvýši celková podpora aeolínií na približne 8 miliárd eur.



Generálny riaditeľ skupiny Ben Smith sa pripravuje na urýchlenie plánovanej reštrukturalizácie siete diaľkových letov Air France a rozšírenie nízkonákladovej divízie Transavia, informovali v stredu noviny La Tribune. To môže viesť k zníženiu počtu pracovných miest vo Francúzsku.