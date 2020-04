Spoločnosť Air France-KLM si zabezpečila pomoc vo výške 9 miliárd eur

Paríž 27. apríla (TASR) - Francúzsko-holandská letecká spoločnosť Air France-KLM si zabezpečila finančnú pomoc od oboch vlád - francúzskej aj holandskej, vo výške minimálne 9 miliárd eur. Pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené cestovné obmedzenia na celom svete totiž devastujú leteckú dopravu.



Letecká spoločnosť cez víkend uviedla, že francúzska vláda poskytne Air France priamu pôžičku vo výške 3 miliárd eur a garancie až do výšky 90 % za úver v hodnote 4 miliárd eur. Štátnu pôžičku so splatnosťou 12 mesiacov poskytne skupine šesť bánk.



Pomoc musí ešte schváliť Európska komisia. Tieto financie umožnia leteckej spoločnosti splniť si svoje záväzky a pokračovať v transformácii s cieľom prispôsobiť sa podmienkam v odvetví, ktoré decimuje globálna kríza, uviedol dopravca.



Medzitým aj holandská KLM v sobotu (25. 4.) oznámila, že je „vďačná za pomoc vo výške od 2 do 4 miliárd eur, ktorú jej prisľúbila holandská vláda“. Podrobnosti finančnej podpory sú stále predmetom diskusie.



Aerolínie dodali, že keď bude jasnejšia budúcnosť leteckej dopravy, predstavenstvo Air France-KLM zváži zvýšenie základného imania. A francúzska vláda naznačila, že by mohla tiež zvýšiť svoj podiel v spoločnosti.