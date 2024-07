Air France očakáva v dôsledku olympiády pokles cestujúcich aj príjmov

Paríž 1. júla (TASR) - Francúzsky letecký prepravca Air France očakáva toto leto menej cestujúcich a príjmov v dôsledku olympijských hier v Paríži. Doprava do a z francúzskeho hlavného mesta bude v porovnaní s inými európskymi metropolami pravdepodobne nižšia, oznámila spoločnosť v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Počet ciest z Paríža do iných destinácií by mal byť tiež nižší ako obvyklý priemer za obdobie od júna do augusta, pretože obyvatelia Francúzska zrejme odložia svoje dovolenky na obdobie po skončení olympijských hier alebo sa rozhodnú pre alternatívne možnosti cestovania, priblížila spoločnosť. Air France teraz očakáva, že jeho príjmy za tri mesiace do konca augusta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesnú o 160 až 180 miliónov eur. Cestovanie do a z Francúzska by sa malo vrátiť do normálu po skončení olympijských hier, ktoré sa konajú od 16. júla do 11. augusta.