Air France ruší utorkové lety do a z Kyjeva

Paríž 21. februára (TASR) - Francúzsky národný letecký dopravca Air France v pondelok oznámil, že ruší všetky svoje lety do a z Kyjeva naplánované na utorok. Dôvodom sú bezpečnostné obavy súvisiace so zhromažďovaním ruských vojsk pri ukrajinských hraniciach. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Spoločnosť Air France, ktorá v súčasnosti prevádzkuje utorkové a nedeľňajšie spiatočné lety smerujúce z Paríža do Kyjeva, uviedla, že ide o "preventívne opatrenie" a "situáciu bude pravidelne prehodnocovať".



Rusko v oblastiach neďaleko ukrajinských hraníc zhromaždilo podľa západných predstaviteľov okolo 150.000 vojakov, čo vyvolalo obavy z možnej invázie do susednej krajiny. Moskva takéto zámery popiera, žiada však od USA a NATO bezpečnostné záruky vrátane prísľubu, že Ukrajina nikdy nevstúpi do Severoatlantickej aliancie a NATO stiahne svoje vojenské sily z východnej Európy.