Air India si objednala 470 lietadiel za katalógovú cenu 70 miliárd USD

Naí Dillí 27. februára (TASR) – Letecká spoločnosť Air India, ktorú vlastní skupina Tata, si objednala rekordných 470 lietadiel od výrobcov Airbus a Boeing, keďže sa snaží rozšíriť svoju ponuku o diaľkové lety. Uviedol to v pondelok generálny riaditeľ Campbell Wilson. Hodnota objednávky sa na základe katalógových cien odhaduje na 70 miliárd USD (66,22 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosť Air India začiatkom tohto mesiaca oznámila predbežné dohody na kúpu 220 lietadiel od Boeingu a 250 od Airbusu, čím by prekonala doterajšie rekordy z hľadiska objednávky od jediného dopravcu.



Letecká spoločnosť plánuje financovať objednávku kombináciou viacerých zdrojov vrátane interného cash flow, vlastného kapitálu a predaja a spätného prenájmu lietadiel, povedal Wilson novinárom na tlačovej konferencii.



"Zaviazali sme sa k historickej objednávke nových lietadiel, ktoré sa budú pridávať do flotily od konca tohto roka do konca desaťročia, s cieľom transformovať flotilu a zabezpečiť významné rozšírenie siete a kapacity," povedal Wilson.



Air India, ktorá bola kedysi v Indii považovaná za leteckú spoločnosť svetovej triedy, v polovici roku 2000 prišla o svoj "imidž" v dôsledku finančných problémov, starnúcej flotily a slabých služieb.



Minulý rok prevzala kontrolu nad dopravcom, ktorého dovtedy vlastnil štát, konglomerát Tata, a plánuje rozšíriť jeho služby. Minulý týždeň Air India uviedla, že najme viac ako 4200 palubných sprievodcov a 900 pilotov.



"Air India sa pustila do pravdepodobne najväčšej transformácie v histórii letectva," dodal Wilson.



(1 EUR = 1,057 USD)