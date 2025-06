AirAsia je blízko k nákupu najmenej 100 lietadiel Airbus

Paríž 11. júna (TASR) - Letecká spoločnosť AirAsia pokročila v diskusiách o zadaní objednávky na najmenej 100 lietadiel Airbus na leteckom podujatí, ktoré sa bude konať na budúci týždeň v Paríži. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Táto dohoda bude pravdepodobne znamenať zaradenie najmenšieho modelu Airbus A220 do flotily nízkonákladovej leteckej spoločnosti so sídlom v Malajzii, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované.



AirAsia má vo svojej flotile výhradne lietadlá Airbus. Už predtým uviedla, že chce do nej pridať menšie lietadlá na regionálne trasy. Letecká spoločnosť, jeden z najväčších zákazníkov Airbusu, má už objednaných niekoľko stoviek lietadiel, ale od pandémie nezadala novú objednávku.



V uplynulých rokoch prijala málo nových strojov a neustále reštrukturalizovala svoju knihu objednávok, keďže čelila finančným ťažkostiam.



Spoločnosť tvrdo zasiahlo obmedzenie cestovania v súvislosti s pandémiou. Malajzijská burza ju v roku 2022 klasifikovala ako finančne vyčerpanú. Dúfa však, že tento status ukončí do polovice tohto roka.



AirAsia a Airbus odmietli správu komentovať.