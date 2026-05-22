< sekcia Ekonomika
Airbnb chce využívať AI, aby prispôsobil svoje služby zákazníkom
Airbnb sa zároveň čoraz viac zameriava na doplnkové služby. Zákazník si cez aplikáciu bude môcť rezervovať okrem iného aj prenájom auta, úschovu batožiny alebo donášku potravín.
Autor TASR
San Francisco 22. mája (TASR) - Platforma Airbnb, ktorá sprostredkúva prenájom krátkodobého ubytovania, chce svoje služby viac prispôsobiť jednotlivým používateľom a plánuje na to využívať umelú inteligenciu (AI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Pri zobrazovaní opisov ubytovania sa majú okrem iného zvýrazňovať vlastnosti, o ktorých je známe, že sú pre konkrétnych zákazníkov relevantné, uviedol spoluzakladateľ americkej firmy Nathan Blecharczyk pre DPA. Ak si napríklad používateľ v minulosti častejšie rezervoval ubytovanie s bazénom, pri prezeraní ďalších ponúk sa mu táto informácia zobrazí výraznejšie.
Umelá inteligencia sa má využívať aj pri vyhodnocovaní recenzií na platforme. „Na platforme máme viac než miliardu recenzií. Všetky si ich neprečítate,“ uviedol Blecharczyk. Namiesto toho má umelá inteligencia zhrnúť obsah recenzií podľa jednotlivých tém. Zvýrazňovať sa pritom budú aspekty, ktoré sa v recenziách objavujú obzvlášť často, napríklad poloha, čistota, dostupnosť, kúrenie, check-in alebo hluk.
Airbnb sa zároveň čoraz viac zameriava na doplnkové služby. Zákazník si cez aplikáciu bude môcť rezervovať okrem iného aj prenájom auta, úschovu batožiny alebo donášku potravín. Firma chce tiež výraznejšie ponúkať zážitky, ako sú prehliadky, ochutnávky alebo workshopy.
Airbnb síce konkuruje hotelovému priemyslu, no už roky zároveň ponúka aj pobyty v butikových hoteloch. Firma sa snaží zabezpečiť, aby boli na platforme vo všetkých relevantných mestských štvrtiach dostupné aj hotelové izby, uviedol Blecharczyk.
„Uvedomujeme si, že aj naši najvernejší zákazníci Airbnb si niekedy stále rezervujú hotely.“ V niektorých prípadoch to môže byť lepšie riešenie, napríklad pri služobných cestách alebo pri pobyte len na jednu noc. A namiesto toho, aby zákazníkov posielal na inú webovú stránku, chce Airbnb obslúžiť aj tento trh.
Pri zobrazovaní opisov ubytovania sa majú okrem iného zvýrazňovať vlastnosti, o ktorých je známe, že sú pre konkrétnych zákazníkov relevantné, uviedol spoluzakladateľ americkej firmy Nathan Blecharczyk pre DPA. Ak si napríklad používateľ v minulosti častejšie rezervoval ubytovanie s bazénom, pri prezeraní ďalších ponúk sa mu táto informácia zobrazí výraznejšie.
Umelá inteligencia sa má využívať aj pri vyhodnocovaní recenzií na platforme. „Na platforme máme viac než miliardu recenzií. Všetky si ich neprečítate,“ uviedol Blecharczyk. Namiesto toho má umelá inteligencia zhrnúť obsah recenzií podľa jednotlivých tém. Zvýrazňovať sa pritom budú aspekty, ktoré sa v recenziách objavujú obzvlášť často, napríklad poloha, čistota, dostupnosť, kúrenie, check-in alebo hluk.
Airbnb sa zároveň čoraz viac zameriava na doplnkové služby. Zákazník si cez aplikáciu bude môcť rezervovať okrem iného aj prenájom auta, úschovu batožiny alebo donášku potravín. Firma chce tiež výraznejšie ponúkať zážitky, ako sú prehliadky, ochutnávky alebo workshopy.
Airbnb síce konkuruje hotelovému priemyslu, no už roky zároveň ponúka aj pobyty v butikových hoteloch. Firma sa snaží zabezpečiť, aby boli na platforme vo všetkých relevantných mestských štvrtiach dostupné aj hotelové izby, uviedol Blecharczyk.
„Uvedomujeme si, že aj naši najvernejší zákazníci Airbnb si niekedy stále rezervujú hotely.“ V niektorých prípadoch to môže byť lepšie riešenie, napríklad pri služobných cestách alebo pri pobyte len na jednu noc. A namiesto toho, aby zákazníkov posielal na inú webovú stránku, chce Airbnb obslúžiť aj tento trh.