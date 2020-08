Airbnb dôverne požiadal regulačné úrady v USA o registráciu IPO

San Francisco 20. augusta (TASR) - Americká platforma pre zdieľanie ubytovania Airbnb dôverne požiadala príslušné regulačné úrady v USA o povolenie na prvotnú verejnú ponuku (IPO) svojich akcií. Pripravuje si tak pôdu pre jeden z debutov na americkom akciovom trhu v roku 2020. Počet akcií a ich cena sa podľa spoločnosti so sídlom v San Franciscu ešte musia určiť.



Airbnb prichádza s týmto krokom v čase, keď cestovný ruch zápasí s dôsledkami pandémie nového koronavírusu, najmä s cestovnými obmedzeniami. V júni však platforma uviedla, že rezervácie ubytovaní sa „odrazili od dna“ po tom, ako predstavila iniciatívu na podporu cestovania na krátke vzdialenosti. Pomohlo aj zmiernenie obmedzení začiatkom leta.



A v júli Airbnb oznámila, že zákazníci si prvýkrát od 3. marca rezervovali viac ako milión prenocovaní za jediný deň. Dôvodom bol čiastočne aj fakt, že turisti z USA sa snažili vyhnúť sa hotelom a dali prednosť ubytovaniu v súkromí.



Firmy v USA môžu pred vstupom na burzu dôverne požiadať americkú Komisiu pre cenné papiere a burzy (SEC) o registráciu IPO. Komisia zverejní registráciu krátko pred uvedením akcií na burzu.



Airbnb nenaznačila časový harmonogram pre dokončenie IPO, ale podľa zdroja oboznámeného so situáciou by to chcela stihnúť pred koncom roka. Zdroj dodal, že to bude závisieť od trhových podmienok.



Pandémie a jej dôsledky spôsobili, že Airbnb na jar pozastavila marketingové aktivity a znížila počet zamestnancov približne o 25 % alebo o 1900 osôb. Dodala, že škrty boli potrebné na to, aby prežila, kým ľudia nezačnú znova cestovať.



Platforma nedávno predstavila nové „hygienické protokoly“, aby upokojila cestujúcich.