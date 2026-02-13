< sekcia Ekonomika
Airbnb očakáva v tomto roku rast tržieb aspoň o desať percent
Airbnb rovnako ako prevádzkovatelia sietí hotelov či letecké spoločnosti sa v tomto roku spolieha na dopyt zo strany bohatšej klientely.
Autor TASR
San Francisco 13. februára (TASR) - Americká spoločnosť Airbnb, ktorá sprostredkúva prenájom krátkodobého ubytovania prostredníctvom internetovej stránky, v záverečnom štvrťroku vlaňajška dosiahla tržby v objeme 2,78 miliardy USD (2,34 miliardy eur). Prekonala tak očakávania, že budú na úrovni 2,71 miliardy USD. Firma za štvrtý kvartál vykázala zisk na akciu v sume 56 centov, čo bol pokles z úrovne 73 centov v rovnakom období predchádzajúceho roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V prvom štvrťroku však Airbnb očakáva vyššie tržby, ako predpovedajú analytici. Firma predpokladá, že budú v pásme 2,59 až 2,63 miliardy USD. Analytici v priemere odhadujú, že dosiahnu len úroveň 2,53 miliardy USD. Za celý rok 2026 by tržby Airbnb podľa prognózy firmy mali stúpnuť „aspoň o nízke dvojciferné číslo“. Je to v súlade s odhadom analytikov, podľa ktorých sa zvýšia o 10,24 %. Firma však tento rok neočakáva rast upravenej ziskovej marže, keďže naďalej reinvestuje do marketingu, produktov a technológií.
Airbnb rovnako ako prevádzkovatelia sietí hotelov či letecké spoločnosti sa v tomto roku spolieha na dopyt zo strany bohatšej klientely. „Hostia si vyberajú drahšie ponuky,“ uviedla spoločnosť. V máji minulého roka odštartovala nový segment, ktorý zákazníkom umožňuje rezervovať si také služby, ako je súkromný kuchár alebo inštruktor jogy, čo jej umožňuje lepšie konkurovať hotelom.
(1 EUR = 1,1874 USD)
