Airbnb varuje pred vplyvom variantu ochorenia COVID-19 na rezervácie

New York 16. augusta (TASR) - Populárna ubytovacia platforma Airbnb koncom minulého týždňa varovala pred vplyvom variantu delta ochorenia COVID-19 na dovolenkové rezervácie v nasledujúcich mesiacoch.



Podľa Airbnb by v súčasnom štvrťroku mohol rezervácie zasiahnuť variant delta a spomaľovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 v USA. Akcie spoločnosti v reakcii na túto správu klesli o viac ako 4 %.



Platforma predpovedá, že tempo rastu rezervácií na prenocovanie sa v súčasnom 3. štvrťroku 2021 v porovnaní s 2. štvrťrokom spomalí a ich počet zostane pod úrovňou roku 2019.



Finančný riaditeľ Dave Stephenson v telefonickom rozhovore s investormi uviedol, že platforma už eviduje menší počet rezervácií na jeseň. Pripísal to kombinácii ako sezónnych faktorov (jeseň), tak potenciálneho vplyvu obáv z variantu delta.



Mimoriadne populárnu globálnu aplikáciu pandémia vlani tvrdo zasiahla, podobne ako iné spoločnosti v odvetví cestovného ruchu. Ale na rozdiel od hotelov a ďalších ubytovacích zariadení sa Airbnb rýchlo preorientoval a zameral na miestne a dlhodobé prenájmy. Podarilo sa mu tiež prilákať ľudí, ktorí hľadali na prenájom ubytovanie vhodné na prácu na diaľku, z domu, alebo také, ktoré si nevyžaduje cestovanie lietadlom.



Tento rok aj vďaka pokroku pri očkovaní vykázala platforma v 2. štvrťroku viac ako štvornásobný nárast rezervácií v hodnote 13,4 miliardy USD (11,39 miliardy eur).



Napriek predchádzajúcemu varovaniu však Airbnb očakáva, že 3. štvrťrok (júl-september) bude na niektorých trhoch veľmi silný, pretože po uvoľnení obmedzení na zastavenie ochorenia COVID-9 je záujem ľudí, zvlášť v Severnej Amerike a v Európe, o ubytovanie v prázdninových bytoch veľký.



(1 EUR = 1,1765 USD)