Airbnb zavádza politiku úplnej refundácie rezervácií po celom svete

San Francisco 16. marca (TASR) - Americká spoločnosť pre zdieľanie ubytovania Airbnb vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu zavádza politiku úplnej refundácie rezervácií po celom svete.



Spoločnosť so sídlom v San Franciscu uviedla, že rozšíri rušenie rezervácií v súvislosti s vírusmi na všetky krajiny sveta. To umožní hostiteľom aj hosťom zrušiť rezervácie bez poplatkov alebo sankcií.



Táto politika sa vzťahuje na existujúce rezervácie prijaté do 14. marca, s dátumom ubytovania od 14. apríla, uviedla spoločnosť cez víkend vo svojom vyhlásení.



"Nechceme, aby mali hostia pocit, že musia vycestovať, pretože nemôžu dostať späť peniaze," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Airbnb Brian Chesky na sociálnej sieti Twitter.



Airbnb čelil rastúcemu tlaku na rozšírenie politiky refundácií aj za hranice Číny, Talianska a Južnej Kórey, keďže pandémia doslova zastavila cestovanie po svete. Spoločnosť aktuálne rieši množstvo sťažností nahnevaných hostí, ktorí boli nútení zrušiť cestovné plány aj do iných, ako spomínaných troch krajín, a ktorým Airbnb zamietal žiadosti o refundácie.



Ale po tom, ako americký prezident Donald Trump minulý týždeň zakázal vstup do USA cestujúcim z väčšiny európskych krajín, Airbnb zaradila na zoznam refundácií aj USA, svoj najväčší trh.



Nová politika Airbnb sa však netýka vnútroštátneho cestovania po pevninskej Číne, keďže sa očakáva, že pravidlá v ázijskej krajine sa 1. apríla vrátia k "normálu".



Airbnb je "obojsmerná platforma", čo znamená, že každé zrušenie rezervácie zo strany hosťa, ktoré schváli, pocíti hostiteľ vo svojej peňaženke. Mnohí z nich sú pritom závislí od príjmov, ktoré vygenerujú cez Airbnb. Chesky tiež uviedol, že väčšina hostiteľov sa rozhodla poskytnúť svojim hosťom čiastočnú alebo úplnú náhradu.



Airbnb tiež oznámil, že v najbližších týždňoch bude počas pandémie "budovať nástroje a iniciatívy na podporu svojich hostiteľov."



V rámci novej politiky týkajúcej sa nového koronavírusu, nebude Airbnb vyberať žiadne poplatky za zrušené rezervácie. "Sme v tom spolu," uviedla platforma.