Oslo/Dublin 23. februára (TASR) - Výrobcovia lietadiel Airbus a Boeing sa pripravujú na ďalšie výrazné rušenie objednávok, tentokrát zo strany nórskej leteckej spoločnosti Norwegian Air. Uviedli to zdroje z leteckého priemyslu. Firma pre problémy vyvolané pandémiou nového koronavírusu musela požiadať o pomoc, pričom tá je podmienená ozdravným plánom, ktorý počíta s rozsiahlou redukciou letového parku.



Nórske aerolínie si ešte v minulom roku v Nórsku a Írsku, kde majú registrovanú väčšinu aktív, zabezpečili ochranu pred veriteľmi, potrebujú však aj podporu od štátu. Nórska vláda pôvodný plán reštrukturalizácie predložený v októbri odmietla podporiť, s novým ozdravným plánom z polovice januára však už súhlasila. Jeho súčasťou je výrazné zníženie počtu strojov.



Čaká sa na rozhodnutie Najvyššieho súdu v Írsku, na pôde ktorého sa tento týždeň prerokováva otázka odstúpenia Norwegian Air od niektorých záväzkov. Airbus a Boeing sa k prípadnému rušeniu objednávok nevyjadrili, pre obidvoch výrobcov by to však bola ďalšia nepriaznivá správa, keďže Norwegian Air patrí k významným zákazníkom.



V dôsledku ochromenia leteckej dopravy po nástupe koronakrízy v minulom roku zaznamenali Airbus aj Boeing výrazný pokles objednávok, v prípade Boeingu situáciu ešte skomplikovali problémy s uzemneným lietadlom 737 MAX. Obe spoločnosti boli vlani stratové, Airbus však stratu z roku 2019 dokázal znížiť na 1,1 miliardy z 1,4 miliardy eur, zatiaľ čo Boeing vykázal rekordnú stratu takmer 12 miliárd USD (9,89 miliardy eur).