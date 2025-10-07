Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. október 2025Meniny má Eliška
< sekcia Ekonomika

Airbus A320 predbehol Boeing 737 a stal sa najpredávanejším lietadlom

.
Na snímke Airbus A320. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Desaťročia starý rekord Boeingu padol, keď bolo cez noc dodané lietadlo A320 saudskoarabskému dopravcovi Flynas.

Autor TASR
Toulouse 7. októbra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus v utorok prekonal významnú komerčnú bariéru. Jeho model A320 predbehol Boeing 737 a stal sa najviac dodávaným lietadlom v histórii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Desaťročia starý rekord Boeingu padol, keď bolo cez noc dodané lietadlo A320 saudskoarabskému dopravcovi Flynas.

Dodávky modelov A320 tak od začiatku výroby v roku 1988 dosiahli 12.260 kusov, podľa porovnávacích údajov britskej konzultačnej spoločnosti Cirium.

Údaje Cirium, ktoré sa používajú v celom leteckom priemysle, potvrdzujú, že Airbus prevzal od svojho amerického rivala Boeing titul najpredávanejšieho modelu komerčného lietadla.
.

Neprehliadnite

LITERÁRNY SVET SMÚTI: Nečakane zomrela známa spisovateľka

Nobelovu cenu za medicínu získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič