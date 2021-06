Ak Airbus získa kontrakt, bude montovať Eurofighter vo Švajčiarsku

Zürich 27. júna (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus ponúkol Švajčiarsku montáž stíhačky Eurofighter v krajine, ak od vlády získa vojenský kontrakt v hodnote šiestich miliárd švajčiarskych frankov (5,48 miliardy eur). Stíhačky majú byť dodané do roka 2025.



Švajčiarska vláda má v priebehu budúceho týždňa vybrať jednu zo štyroch stíhačiek: Eurofighter, Rafale od francúzskeho výrobcu Dassault, F/A-18 Super Hornet od Boeingu a F-35A Lightning II od Lockheed Martin. Tieto modely majú nahradiť starnúce stíhačky F/A-18 Hornet vo výzbroji švajčiarskej armády.



Švajčiarske médiá minulý týždeň uvádzali, že F-35 ponúka najlepšie technické a finančné možnosti, no definitívne rozhodnutie ešte nepadlo. Riaditeľ predaja Airbusu Bernhard Brenner pre švajčiarsky týždenník SonntagsZeitung uviedol, že neutrálne Švajčiarsko by sa nemalo sústrediť len na tento typ hodnotenia. "Ekonomické a politické prvky sú rovnako dôležité," cituje ho agentúra Reuters. Denník uviedol, že Airbus predložil 700-stranový dokument, ktorý obsahuje ekonomické bonusy k samotnému kontraktu.



Švajčiarska vláda je rozdelená medzi prívržencov F-35 a tých, ktorí by uprednostnili európsku stíhačku, čo by mohlo zlepšiť vzájomné vzťahy s Európskou úniou po tom, ako krajina po rokoch rokovaní odmietla návrh bilaterálnej dohody. Ministri obrany Nemecka, Talianska, Španielska a Británie zároveň napísali do Bernu list, v ktorom ponúkli nielen vojenskú spoluprácu, ale i partnerstvo v oblasti ekonomiky, energetiky, vedy, životného prostredia, dopravy, kybernetickej bezpečnosti a infraštruktúry.



Švajčiarske ministerstvo obrany sa odmietlo k veci vyjadriť.



(1 EUR = 1,0956 CHF)