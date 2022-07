Airbus čelí problémom, pre ktoré znížil celoročný výrobný cieľ

Toulouse 27. júla (TASR) - Najväčší svetový výrobca lietadiel Airbus pre problémy v rámci dodávateľského reťazca znížil svoj celoročný výrobný cieľ. Meškania dodávok negatívne ovplyvnili aj výsledky za uplynulý štvrťrok. Európsky koncern však potvrdil svoje hlavné finančné ciele.



Airbus aktuálne predpokladá, že svojim zákazníkom v tomto roku dodá 700 dopravných lietadiel a nie 720. Navyše sa oneskorí zvýšenie produkcie lietadla A320neo. Koncern počíta s tým, že bude vyrábať 65 strojov tohto modelu až od začiatku roka 2024. Pôvodne mala produkcia na túto úroveň stúpnuť už v lete 2023. Do roka 2025 by potom výroba tohto modelu mala vzrásť na 75 strojov mesačne.



Tržby koncernu v 2. kvartáli medziročne klesli o 10 % na 12,81 miliardy eur. Analytici počítali s tržbami na úrovni 13,7 miliardy eur. Očistený prevádzkový zisk (očistený EBIT) padol o 31 % na 1,382 miliardy eur, pričom analytici prognózovali 1,328 miliardy eur. Čistý zisk klesol takmer o dve tretiny na 682 miliónov eur.



Okrem problémov v rámci dodávateľského reťazca malo negatívny vplyv na zisk aj zvýšenie nákladov projektu vojenského dopravného lietadla A400M.



Šéf Airbusu Guillaume Faury napriek tomu potvrdil celoročný cieľ, podľa ktorého by upravený EBIT mal dosiahnuť okolo 5,5 miliardy eur.