Airbus chce zrušiť 2500 miest v obrannej a vesmírnej divízii

Paríž 16. októbra (TASR) - Európsky letecký gigant Airbus plánuje zrušiť až 2500 pracovných miest vo svojej obrannej a vesmírnej divízii. Uviedol to v stredu zdroj oboznámený s rozhovorom medzi vedením a odbormi. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podrobnosti o znižovaní pracovných miest nie sú známe, dodal zdroj pod podmienkou zachovania anonymity. Divízia zamestnáva 35.000 ľudí.



Airbus to odmietol komentovať.



Európsky výrobca lietadiel je svetovým lídrom v oblasti telekomunikačných satelitov, no čelí poklesu dopytu.



Čistý zisk skupiny sa v 1. polroku 2024 znížil o 46 % na 825 miliónov eur práve pre masívny odpis vo vesmírnej divízii.