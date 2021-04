Airbus dodal v 1. kvartáli 125 lietadiel

Paríž 9. apríla (TASR) - Postupný rast leteckej dopravy v Číne a Spojených štátoch pomohol európskemu výrobcovi lietadiel Airbus v 1. kvartáli zvýšiť dodávky zákazníkom v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Zároveň oznámil takmer 40 hrubých objednávok, v prípade čistých objednávok však v 1. kvartáli zotrval v negatívnom teritóriu.



Ako uviedla agentúra Reuters, Airbus oznámil za prvé tri mesiace tohto roka dodávky 125 lietadiel. To je o tri lietadlá viac než v rovnakom období minulého roka. Prispelo k tomu najmä prudké zvýšenie aktivity v marci.



Spoločnosť okrem toho oznámila 39 hrubých objednávok, ktorých súčasťou je aj kontrakt na dodávku 20 strojov A220 nemenovanému záujemcovi. Na druhej strane, čisté objednávky, ktoré sú upravené o zrušené objednávky, zostali v negatívnom teritóriu (-61). Najviac sa pod to podpísala zrušená objednávka zo strany nórskych nízkonákladových aerolínií Norwegian Air.



Údaje od Airbusu tak potvrdili skoršiu správu agentúry Reuters, že najväčší výrobca lietadiel na svete by mal vyrovnať, prípadne prekonať počet dodávok z prvých troch mesiacov minulého roka. Viacero analytikov teraz očakáva, že práve vďaka výraznému rastu dodávok za mesiac marec by Airbus mal splniť oficiálny celoročný cieľ, ktorým je zopakovanie počtu dodávok z minulého roka. Za ten Airbus dodal 566 strojov. Podľa zdrojov z dodávateľských firiem však v Airbuse veria, že sa im dodávky podarí zvýšiť až nad 600 strojov.