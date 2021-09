Airbus dodal v auguste 40 lietadiel, smeruje k splneniu cieľa

Paríž 8. septembra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus dodal minulý mesiac zákazníkom 40 strojov. Od začiatku roka tak dodal už 384 lietadiel, čo znamená, že by mal splniť svoj celoročný cieľ, ktorým je dodávka celkovo 600 strojov. Ak sa mu to podarí, udrží si pozíciu najväčšieho výrobcu lietadiel na svete.



V oblasti dodávok, ktoré sú kľúčové, keďže väčšinu financií od zákazníkov získavajú výrobcovia lietadiel práve pri ich dodávke, je Airbus výrazne pred americkým Boeingom. Na druhej strane, v oblasti nových objednávok je pozícia európskeho výrobcu v porovnaní s Boeingom horšia. Objednávky americkej firmy v súčasnosti výrazne zvyšujú najmä americké letecké spoločnosti.



Za osem mesiacov tohto roka získal Airbus celkovo 269 objednávok a po odpočítaní zrušených dosiahol počet čistých objednávok 132. Boeing už za sedem mesiacov tohto roka získal objednávky na 630 lietadiel a v prípade čistých objednávok to bolo 270 strojov.



Boeing však v týchto dňoch zaznamenal tvrdý úder od svojho kľúčového zákazníka, írskej nízkonákladovej spoločnosti Ryanair, ktorá oznámila, že ukončila rozhovory o nákupe 250 lietadiel 737 MAX 10. Viacerí analytici však očakávajú, že firmy nájdu riešenie a v budúcom roku sa dohodnú.